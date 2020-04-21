В Госдуме внесли поправку в закон о госреестре недвижимости

Депутаты «Единой России», а именно Наталья Костенко, Сергей Пахомов, Ольга Тимофеева и Андрей Красов 20 апреля предложили внести поправку в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Об этом онлайн-радио «Голос СНГ» сообщили вГосдумы.

Важно отметить, что «поправка» разработана в целях информирования граждан России об аварийном состоянии многоквартирных домов.

В частности, предлагается ввести обязанность для органов региональной и муниципальной власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Росреестр.

Затем, Росреестр автоматически включит всю информацию в выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Скажем, что это позволит гражданам России, при запросе выписки получить одновременно сведения об аварийности дома.

Следует отметить, что покупатель на данный момент может и не знать о том, что приобретает аварийное жильё, так как, иногда продавцы «сознательно» скрывают от покупателей факт признания дома аварийным.

Отметим, что нынешний способ получения информации о жилье – это направить запрос в муниципалитет, но срок ответа 30 дней, без всякого сомнения, это ставит под угрозу саму «сделку».

По мнению депутатов единороссов, внесённый в государственную Думу законопроект поможет решить эффективно эти проблемы и повысит информированность населения об аварийности многоквартирных домов.