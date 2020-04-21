Киевлян предупредили о «жёлтом» уровне опасности из-за сильного ветра

В украинском гидрометеорологическом центре 20 апреля сообщили о возникновении «жёлтого» уровня погодной опасности в Киеве. По данным учреждения, прогнозируется сильный ветер, скорость которого может достигнуть 20 м/с. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе госструктуры.

Было отмечено, что в течение суток порывы ветра будут варьироваться от 15 до 20 метров в секунду. В целях предосторожности городская администрация призвала граждан придерживаться определённых рекомендаций.

Было подчёркнуто, что необходимо плотно закрыть все окна, а также убрать с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу. Сильный ветер при достижении максимальной прогнозируемой скорости будет в состоянии срывать рекламные щиты, воздушные линии электропередач, валить деревья. В целях безопасности было также рекомендовано не парковать машины рядом с указанными предметами.

При возникновении опасной ситуации гражданам посоветовали спрятаться в ближайшем естественном укрытии. Кроме этого, акцент был сделан на самоизоляции в условиях активного распространения коронавируса в стране во избежание рисков заболевания.

Напомним, что 16 апреля на территории Украины также наблюдался сильный ветер, скорость которого достигла 22 м/с. Сегодня в Украине также ожидаются заморозки.