Президент Киргизии ознакомился с деятельностью по поддержке нуждающихся граждан

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 20 апреля ознакомился с деятельностью мэрии Бишкека по оказанию поддержки социально-уязвимым гражданам, в условиях карантинного режима. Мэр столицы Азиз Суракматов отметил, что уже не менее 42 тысяч нуждающихся семей получили продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Президент побывал в муниципальном предприятии «Бишкекпекарня», где распределяют и расфасовывают поступающую гуманитарную помощь от всех фондов для нуждающихся граждан.

Градоначальник сообщил о том, что аналогичные производства работают во всех регионах столицы, а также был составлен перечень из 85 000 малообеспеченных семей.

Муниципалитет намерен приступить ко второй части оказания помощи нуждающимся лицам.

По словам Жээнбекова, для органов власти сейчас не лёгкое время и в такой момент становится понятно, кто, что из себя представляет. Лидер страны с одобрением отметил, что недостатки, которые были выявлены в первые дни карантинного режима, сейчас постепенно устраняются и проводятся необходимые работы.