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Полицию Армении ждёт преобразование

Полицию Армении ждёт преобразованиеПроект по реформированию полиции страны обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе правительственного совещания. Об этом SNG.Today 18 апреля сообщили в пресс-службе премьера.

– Необходимо сделать службу в полиции более привлекательной и обеспечить систему высокопрофессиональными кадрами, – сказал Никол Пашинян.

Важно отметить, что ответственные лица представили главе правительства, запланированные мероприятия в рамках преобразования полиции с 2020 по 2022 года.

Согласно стратегии, «перемены» в госструктуре нацелены на создание – МВД и Патрульной службы.

Таким образом, в «план преобразования» входят следующие мероприятия - это структурные изменения в системе полиции Армении и уточнение её функций, а также создание патрульной службы и центра оперативного управления.

Кроме того, реформы направлены на повышение эффективности предварительного расследования, охране общественного порядка, переосмысление общинной полиции, повышение привлекательности службы в органах, подготовке кадров и профессионального развития, улучшение защиты прав человека, обеспечение прозрачности.

Также, премьер-министр коснулся темы, касающейся контроля дорожного движения, он подчеркнул, что «политика» не должна состоять в том, чтобы штрафовать граждан, а в том, чтобы применять конкретные меры для предотвращения правонарушений.

Отметим, что патрульная служба начнёт действовать уже в первом квартале 2021 года.

Напомним, что 30 июня 2002 года в стране приняли закон «О службе в полиции», согласно которому МВД – с 1 января 2003 года преобразуется в Полицию Республики Армения.





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