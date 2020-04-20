Смерти граждан Таджикистана из-за коронавируса опровергнуты в ВОЗ

В рамках своего выступления представитель ВОЗ Галина Перфильева отметила, что на территории страны не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. По её словам, в стране функционирует специальная лаборатория, в которой высококвалифицированные специалисты проводят соответствующие исследования. Она подчеркнула, что на данный момент в медицинском учреждении уже проведено 2317 анализов. При этом 440 соответствующих тестов было перепроверено.
Перфильева призвала журналистов не публиковать информацию, которая не подкреплена конкретными данными и фактами. Она выразила абсолютную уверенность в результатах исследований, так как в данном процессе используются качественные тест-системы от ведущих зарубежных производителей.
Представитель ВОЗ также отметила, что все больницы Таджикистана оснащены современным оборудованием. В медучреждениях также есть все необходимые лекарственные препараты, добавила Перфильева.