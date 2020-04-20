Смерти граждан Таджикистана из-за коронавируса опровергнуты в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о смертях ряда граждан Таджикистана из-за коронавируса. Заявление было сделано 18 апреля в ходе пресс-конференции в минздраве республики. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе ведомства.

В рамках своего выступления представитель ВОЗ Галина Перфильева отметила, что на территории страны не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. По её словам, в стране функционирует специальная лаборатория, в которой высококвалифицированные специалисты проводят соответствующие исследования. Она подчеркнула, что на данный момент в медицинском учреждении уже проведено 2317 анализов. При этом 440 соответствующих тестов было перепроверено.

Перфильева призвала журналистов не публиковать информацию, которая не подкреплена конкретными данными и фактами. Она выразила абсолютную уверенность в результатах исследований, так как в данном процессе используются качественные тест-системы от ведущих зарубежных производителей.

Представитель ВОЗ также отметила, что все больницы Таджикистана оснащены современным оборудованием. В медучреждениях также есть все необходимые лекарственные препараты, добавила Перфильева.