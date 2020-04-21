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Вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи бушуют страсти | СГБ) Грузии

 
На прошлой неделе служба государственной безопасности (СГБ) Грузии представила в парламент страны отчет о деятельности за 2019 год. В докладе говорится, что в прошлом году СГБ приняла соответствующие меры для предотвращения провокаций вокруг нашумевшей истории с монастырским комплексом Давид Гареджи и стабилизации ситуации. Историко-архитектурный комплекс является объектом паломничества грузин.
Этот поистине уникальный историко-архитектурный комплекс является важным звеном в выстроенной Азербайджаном цепи "доказательств древности” своего происхождения. Однако, история Азербайджана, как государства, начинается всего лишь с 1918 года, о чем упоминается во всех мировых исторических документах и справочных материалах (взять, например, авторитетную энциклопедию Британика). Но дело не в этом, а скорее в том, что, желая утвердиться в пограничной области, государственная пограничная служба Азербайджана незаконно вторглась на территорию Грузии и возвела опорные пункты на горе Бабакaр (см. фото), тем самым создав прецедент для дальнейшего утверждения на грузинской территории, а, следовательно, и завладения крайне важным для них комплексом Давид Гареджи.
Фальсифицируя отчет СГБ Грузии, бакинские властные структуры безосновательно указывают на причастность армянской стороны к пограничному конфликту, обвиняя ее в устраиваемых провокациях. Баку цинично пытается вбить клин в грузино-армянские отношения, обвиняет Ереван в препятствованию двусторонним отношениям Тбилиси с Баку и Анкарой и в попытках вмешательства во внутренние дела Грузии, всячески пытаясь запутать и замаскировать от мирового сообщества свои далеко идущие планы по экспансии Грузии, в чем можно убедиться на фактах, изучив приведенную выше спутниковую карту Google Earth.
 
На карте видно, насколько азербайджанские пограничники углубились на территорию Грузии 

И не случайно СГБ Грузии представила этот отчет. Азербайджанское доминирование, в том числе и демографическое, уже сейчас нарастает во многих юго-восточных районах Грузии (Квемо-Картли и Кахетия). А это не может оставить равнодушным грузинское общество. Наболевшие тема еще долгое время будут камнем преткновения в вопросах двусторонних отношений. Поэтому, возможно дальнейшее обострение отношений между двумя странами.
 


  Источник:FMG NEWS

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