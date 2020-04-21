Азербайджан на 168-м месте в “Индексе свободы прессы”, Армения – на 60-м



Примечательно, что общественники надеялись на то, что ситуация в Азербайджане поменяется после увольнения главного цензора страны – советника ее президента Али Гасанова. Тем не менее эти надежды оказались бесплодными. Сейчас на территории Азербайджана заблокированы все основные независимые интернет-ресурсы, а власти и спецслужбы преследуют не только оппозиционных журналистов, но и членов их семей. Более того, некоторые азербайджанские журналисты были арестованы на территории Украины и Грузии, после чего их вывозили на Родину и отправляли в тюрьмы. Как правило, основания для такого рода задержаний – абсурдны. И вот новая новость из авторитарного Азербайджана. В



Журналист сотрудничает с сайтом «Свобода слова» – «Азад соз», который известен резкой критикой Ильхама Алиева. В последние месяцы руководство Азербайджана усилило давление на оппозицию, арестовав десятки активистов и журналистов.



Международные правозащитные организации утверждают, что Алиев использует борьбу с коронавирусом, чтобы заставить замолчать своих политических противников. Согласно обновленному "Индексу Свободы прессы в мире” международной организации "Репортеры без границ”, Азербайджан находится на 168-й позиции из 180 имеющихся. Прослежена и отрицательная динамика республики – ранее она находилась немного выше – на 166-м месте.Примечательно, что общественники надеялись на то, что ситуация в Азербайджане поменяется после увольнения главного цензора страны – советника ее президента Али Гасанова. Тем не менее эти надежды оказались бесплодными. Сейчас на территории Азербайджана заблокированы все основные независимые интернет-ресурсы, а власти и спецслужбы преследуют не только оппозиционных журналистов, но и членов их семей. Более того, некоторые азербайджанские журналисты были арестованы на территории Украины и Грузии, после чего их вывозили на Родину и отправляли в тюрьмы. Как правило, основания для такого рода задержаний – абсурдны. И вот новая новость из авторитарного Азербайджана. В Баку неизвестные избили журналиста Теймура Керимова, похитили его компьютер и сломали камеру. За несколько часов до нападения журналист взял интервью у лидера оппозиционного "Народного фронта” Али Керимли, после чего заметил, что за ним следят.Журналист сотрудничает с сайтом «Свобода слова» – «Азад соз», который известен резкой критикой Ильхама Алиева. В последние месяцы руководство Азербайджана усилило давление на оппозицию, арестовав десятки активистов и журналистов.Международные правозащитные организации утверждают, что Алиев использует борьбу с коронавирусом, чтобы заставить замолчать своих политических противников.



В целом не отличаются свободой СМИ и другие страны бывшего СССР.



Во главе списка стоят Норвегия, Финляндия а Дания, а чуть ниже Азербайджана расположились главные аутсайдеры – Эритрея, Туркменистан и Северная Корея.

Впрочем, один из лучших показателей в регионе демонстрирует Армения , находящаяся на 60-м месте рейтинга "Репортеров без границ”.Во главе списка стоят Норвегия, Финляндия а Дания, а чуть ниже Азербайджана расположились главные аутсайдеры – Эритрея, Туркменистан и Северная Корея.

По материалам СМИ