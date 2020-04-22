Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили COVID-19 и Сирию

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани 21 апреля побеседовали по телефону, в ходе дружественного разговора затронули ситуацию, связанную с эпидемией, в этой связи глава исламской республики искренне поблагодарил российскую сторону за оказанную помощь его стране. В рамках телефонного разговора, также обговорили конфликт в Сирии. Об этом FMG.NEWS сообщили вКремля.

В первую очередь, стороны договорились расширить сотрудничество в секторе здравоохранения, на уровне министерств.

Кроме того, необходимо создать в период кризиса «зелёные коридоры» для обеспечения непрерывных поставок лекарств, оборудования и технологий между странами, подчеркнули собеседники.

Продолжая беседу Путин и Рухани, также рассмотрели совместные проекты в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

Помимо этого, национальные лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на развитие взаимодействия, для достижения долгосрочного урегулирования в САР.

Ранее, в этот же день, состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана, в котором собеседники затронули борьбу с коронавирусом, взаимодействие по Сирии и в энергетической сфере.

Добавим, что консультация глав МИД Ирана, России и Турции пройдёт 22 апреля. Основной темой мероприятия станет обстановка в Сирии. Напомним, что последний раунд переговоров в астанинском формате прошёл в декабре 2019 года в Нур-Султане.

Скажем, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.