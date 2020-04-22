Более 500 кыргызстанцев вернутся из Турции и России

Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов 22 апреля возглавил заседание республиканского штаба. На совещании отмечено, что из России и Турции должны прилететь 526 граждан Кыргызстана. Боронов поручил соответствующим органам обеспечить полную готовность к прибытию соотечественников из-за рубежа. Об этом сообщает

Заместитель главы правительства отметил, что все пункты обсервации, больничные учреждения должны быть в полной готовности к принятию пациентов. Также, все соответствующие органы и службы должны чётко действовать по назначенному плану размещения, создав все необходимые условия для прибывших кыргызстанцев.

По официальным данным, из России 22 апреля должны прибыть более 150 граждан, а из Турции 24 апреля -350 граждан Киргизии.

Кроме того, Боронов подчеркнул, что органы местного самоуправления обязаны строго контролировать соблюдение карантинного режима и полной изоляции недавно прилетевших граждан Киргизии из Турции и Казахстана.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 612 случаев инфицирования. 254 человека выздоровели, 7 — погибли.