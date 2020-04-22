Украина получила 190 млн евро финпомощи от ЕС

Украинское правительство получила финансовую поддержку от Евросоюза в размере 190 млн евро. Средства планируется направить на поддержку системы здравоохранения и социально-экономической сферы. Об этом SNG.Today сообщили 21 апреля в пресс-службе правительства Украины.

Обсуждение данного вопроса состоялось в ходе разговора по телефону между главой МИД Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Было отмечено, что выделенная сумма будет распределена следующим образом: 15 млн евро пойдут на поддержку здравоохранительной сферы, 61 млн — на защиту экономики, 20 млн — на финпомощь малому и среднему бизнесу, 25 млн — на развитие сельского хозяйства и 4 млн на поддержку социально слабых групп населения.

В ходе беседы Кулеба также выразил благодарность Боррелю за отдельную гуманитарную помощь для жителей Донбасса в размере 13 миллионов евро.

Стороны также обсудили ряд преобразований на территории Украины. Была затронута тема земельной реформы, регулирования банковской деятельности. В заключение переговоров было принято решение укрепить сотрудничество в сфере борьбы с дезинформацией в условиях пандемии.