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Излечившиеся от коронавируса белорусы стали донорами плазмы

Излечившиеся от коронавируса белорусы стали донорами плазмыВ Республике Беларусь, лица, инфицированные COVID 19, после полного излечения, решили помочь другим страдающим пациентам. Они стали добровольными донорами плазмы. Об этом 21 апреля сообщило БЕЛТА.

Врачи Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) трансфузиологии и биотехнологий применяют такую методику, в целях оказания помощи лицам, находящимся в более тяжелом состоянии, под особым наблюдением инфекционистов.

Как прокомментировал директор РНПЦ трансфузиологии Федор Карпенко, такая методика использовалась при борьбе с несколькими вирусными эпидемиями. Свои действия врачебный полк Белоруссии, согласовал с ВОЗ. У переболевших лиц активно формируются антитела, которые качественно помогают противостоять развитию инфекции в организме. 

Первые 6 добровольцев — жителей Белоруссии, сдали свою плазму в столице, остальные  несколько человек в Витебске. Первые пакеты с плазмой (по 600 мл.), были заготовлены на областной станции переливания крови. Совсем скоро, к забору «имунно-востребованной» плазмы, приступят в клинике трансфузиологии и в 6 городской больнице Минска, также к этому процессу подключаться и все областные медицинские центры страны. 

Министерство здравоохранения обратилось с призывом, ко всем излечившимся, стать донорами, помочь медикам и спасти тех, у кого болезнь протекает в особо сложной форме.





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