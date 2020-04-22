Излечившиеся от коронавируса белорусы стали донорами плазмы

В Республике Беларусь, лица, инфицированные COVID 19, после полного излечения, решили помочь другим страдающим пациентам. Они стали добровольными донорами плазмы. Об этом 21 апреля сообщило БЕЛТА

Врачи Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) трансфузиологии и биотехнологий применяют такую методику, в целях оказания помощи лицам, находящимся в более тяжелом состоянии, под особым наблюдением инфекционистов.

Как прокомментировал директор РНПЦ трансфузиологии Федор Карпенко, такая методика использовалась при борьбе с несколькими вирусными эпидемиями. Свои действия врачебный полк Белоруссии, согласовал с ВОЗ. У переболевших лиц активно формируются антитела, которые качественно помогают противостоять развитию инфекции в организме.

Первые 6 добровольцев — жителей Белоруссии, сдали свою плазму в столице, остальные несколько человек в Витебске. Первые пакеты с плазмой (по 600 мл.), были заготовлены на областной станции переливания крови. Совсем скоро, к забору «имунно-востребованной» плазмы, приступят в клинике трансфузиологии и в 6 городской больнице Минска, также к этому процессу подключаться и все областные медицинские центры страны.

Министерство здравоохранения обратилось с призывом, ко всем излечившимся, стать донорами, помочь медикам и спасти тех, у кого болезнь протекает в особо сложной форме.