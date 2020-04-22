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Армения и Азербайджан условились прекратить огонь

Армения и Азербайджан условились прекратить огонь
В условиях глобального кризиса важно прекратить огонь и воздержаться от любых провокаций – именно это 21 апреля по видеосвязи обсудили министры иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также при посредничестве главы МИД Арцаха Масиса Маиляна. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде всего, Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров обговорили ситуацию в регионе, а также затронули эпидемию, подчеркнув, что с этой новой проблемой сталкиваются все народы мира, независимо от политических границ. 

Особый акцент министров сделан на необходимости «безотлагательно» предпринять конкретные шаги для поддержания и укрепления прекращения огня.

В этой связи, сопредседатели Минской группы ОБСЕ повторили своё заявление и призвали к «глобальному прекращению огня», объявленному 23 марта 2020 года Генеральным секретарём ООН.

Подведя итоги, главы МИД Армении и Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали совместное заявление, о том, что договорились поддерживать тесные контакты и как можно чаще проводить личные переговоры.





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