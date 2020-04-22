Таджикские медики обсудили профилактику туберкулёза среди граждан

Медики из Таджикистана 21 апреля обсудили меры по защите граждан страны от рисков заболевания туберкулёзом и повышение уровня осведомлённости людей в этом направлении. Дискуссия состоялось в Таджикском национальном университете. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе минздрава республики.

Апрельская конференция собрала студентов медицинского факультета соответствующего вуза, врачей, занимающихся лечением туберкулёза, представителей надлежащих общественных организаций и журналистов.

Мероприятие было открыто доцентом учебного заведения Марифат Абдуллаевой. Она подчеркнула важность соблюдения личной гигиены в условиях неустойчивой эпидемиологической ситуации в мире. Затем она рассказала об основных причинах возникновения туберкулёза.

В рамках обучающей встречи была предоставлена информация о своевременном выявлении симптомов данной болезни. Специалисты университета презентовали эффективность лабораторной диагностики инфекции в больницах Таджикистана.

Особое внимание было уделено информированию граждан относительно профилактики туберкулёза и важности правильного питания при наличии инфекции.

Напомним, что министерство здравоохранения страны совместно с USAID 26 ноября 2019 года инициировало программу профилактики туберкулёза в центральноазиатском регионе.