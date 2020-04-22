Транспортная сеть Казахстана будет модернизирована и расширена

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин 21 апреля провёл очередное виртуальное совещание с членами кабинета министров. На этот раз тематика видеоконференции сменила русло с пандемического на экономический, чиновники рассмотрели предстоящие этапы реализации глобальной программы по строительству дорог «Нурлы жол», в период на 2020–2025 годы. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

В рамках программы? в течение 5 лет, запланировано привести в стопроцентную готовность всю дорожную инфраструктуру республики. Согласно масштабному плану, будут отремонтированы и построены новые транспортные линии, республиканского значения — 21 тысяча, в областях и районах — 27 тысяч километров. В этих целях, стоят на старте 112 крупных и средних инфраструктурных проектов, в них будет трудоустроено полмиллиона человек.

Премьер-министр республики отметил, что уже в этом году начнётся движение на таких стратегических трассах как Талдыкорган — Устькаменогорск, Актобе — Астрахань, Петропавловск — граница РФ, Костанай — Денисовка. Мамин обратил внимание представителей правительства на то, что в истории Казахстана ещё никогда не выполнялся такой грандиозный объём работ в транспортной сфере.

В этом контексте, премьер поручил мининдустрии, акиматам и «КазАвтоЖолу» в 2020 году, своевременно сдать в эксплуатацию запланированный километраж, также систематизировать оптимальную плату за пользование дорогами. Особо, глава правительства подчеркнул значимость геополитического расположения Казахстана и важность рентабельного развития транзитного потенциала государства.