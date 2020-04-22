Узбекистан и Индия обсудили смягчение карантинных ограничений

В первую очередь, министры затронули вопрос, по снятию карантинных ограничений, для облегчения доступа продукции на рынки Узбекистана и Индии.
По этому поводу, главы ведомств особое внимание уделили деятельности Узбекско-Индийского комитета. Собеседники затронули этот вопрос, для того, чтобы провести заседание данного комитета в ближайшее время в формате видеоконференцсвязи.
В этом ключе, онлайн-заседание позволит отследить текущее состояние имплементации совместных инициатив и выработать механизмы совместной работы по решению имеющихся проблем.
Важно отметить, что стороны, также обсудили вопросы финансово-технического партнёрства, финансирование данной сферы планируется за счёт средств выделяемых Эксимбанком Индии.
Помимо этого, обсуждены возможности привлечения индийских грантов для реализации малых проектов в сфере социально-экономического развития.
Отдельное внимание руководители ведомств уделили развитию сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
Подводя итоги видеоконференции, Умурзаков и Гоял договорились поддерживать тесную связь на уровне руководителей профильных министерств и ведомств, это позволит быстрыми темпами продвигаться в реализации общих проектов и инициатив.
Напомним, что в августе 2019 года состоялся первое заседание Узбекско-Индийского комитета, с целью расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.