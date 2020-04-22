Узбекистан и Индия обсудили смягчение карантинных ограничений

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 21 апреля провёл видеоконференцию с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, в ходе разговора собеседники коснулись принятых мер для уменьшения негативного влияния эпидемии на уровень товарооборота между двумя государствами. Об этом SNG.Today 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

В первую очередь, министры затронули вопрос, по снятию карантинных ограничений, для облегчения доступа продукции на рынки Узбекистана и Индии.

По этому поводу, главы ведомств особое внимание уделили деятельности Узбекско-Индийского комитета. Собеседники затронули этот вопрос, для того, чтобы провести заседание данного комитета в ближайшее время в формате видеоконференцсвязи.

В этом ключе, онлайн-заседание позволит отследить текущее состояние имплементации совместных инициатив и выработать механизмы совместной работы по решению имеющихся проблем.

Важно отметить, что стороны, также обсудили вопросы финансово-технического партнёрства, финансирование данной сферы планируется за счёт средств выделяемых Эксимбанком Индии.

Помимо этого, обсуждены возможности привлечения индийских грантов для реализации малых проектов в сфере социально-экономического развития.

Отдельное внимание руководители ведомств уделили развитию сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Подводя итоги видеоконференции, Умурзаков и Гоял договорились поддерживать тесную связь на уровне руководителей профильных министерств и ведомств, это позволит быстрыми темпами продвигаться в реализации общих проектов и инициатив.

Напомним, что в августе 2019 года состоялся первое заседание Узбекско-Индийского комитета, с целью расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.