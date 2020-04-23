В Армении сняли ограничения на межобластное сообщение

– Устраняется ограничение на межобластное перемещение и снимаются КПП. Вместо этого силы будут сконцентрированы на усиление контроля над другими ограничениями, – обнародовал Авинян на своей страничке в Facebook.

В Армении, с четверга, сняли введённые ранее карантинные меры, а именно, теперь разрешено межобластное сообщение, об это написал на своей страницекомендант режима ЧП, вице-премьер страны Тигран Авинян.

По словам вице-премьера, ограничения будут вводиться только на отдельные населённые пункты, если это потребуется, в зависимости от риска распространения коронавируса.

В частности, также снято ограничение на промышленность в сфере полиграфии, обработку поверхности натурального камня, изготовление металлоконструкций, а также на ремонт авто. Помимо этого, полностью откроются организации, связанные с рынком недвижимости.

Напомним, что в закавказской республике до 14 мая 2020 года действует режим ЧП, из-за COVID-19, на данный момент, число подтверждённых случаев заражения инфекцией достигло 1523, из них выздоровели 659 человек.