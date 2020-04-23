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Иностранные покупатели проявили интерес к белорусским беспилотникам

Иностранные покупатели проявили интерес к белорусским беспилотникамНаучно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов Национальной академии наук Белоруссии увеличит производство беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Буревестник», так как на них растёт спрос среди зарубежных потребителей. Об этом 23 апреля, сообщил руководитель НПЦ Юрий Яцына на источнике «СБ Беларусь сегодня». 

Производители наряду с самим БЛА, также приступили к развитию наземных приборов к ним. Помимо этого конструкторы центра постоянно совершенствуют и технику на беспилотниках — это оптические системы. С учётом изучения спроса на аппаратах устанавливаются цифровые каналы передачи данных. Так что картинка изображения, получаемого на земле, даёт полную информацию по наблюдаемым территориям.

На сегодняшний день, беспилотники белорусского производства купили в государствах Содружества, Средней Азии, Персидского залива и Тихоокеанского региона. На крупной международной выставке беспилотной летательной аппаратуры «UMEX» в ОАЭ, белорусская модель «Бусел М 40» была по достоинству оценена специалистами. Она была отобрана для демонстрации официальным делегациям, вместе с образцами американского и австрийского производства. Для сравнения, в смотре участвовали 120 экспонентов из 34 стран мира.

В настоящее время, заказчики проявляют живой интерес к комплексу «Буревестник», у которого дальность действия превышает 300 км. На предприятии отметили, что уже идет маркетинговая работа. Напомним, что НПЦ как головное предприятие в сфере данного вида авиастроения, был создан 2016 году.





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