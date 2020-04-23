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Свыше 16 тысяч медиков Казахстана получили 3,2 миллиарда тенге

Свыше 16 тысяч медиков Казахстана получили 3,2 миллиарда тенгеГлавный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова 22 апреля, на информационном источнике informburo.kz, обнародовала общие данные по выплатам медработникам, в условиях чрезвычайного положения из-за пандемии вируса нового типа COVID 19.

В обшей сложности 16 453 представителя медицинской сферы Казахстана получили надбавки за март, суммарный объём в целом составил 3 миллиарда 200 миллионов тенге. Напомним, что армия врачей, среднего и младшего медперсонала с начала весны работает в усиленном режиме. Они вплотную вовлечены в процесс выявления и лечения эпидемической болезни.

Согласно бухгалтерским показателям соответствующих инстанций, выплаты произведены в полном объёме, план выполнен на 100%. В финансовые ведомости вошли имена медиков из 17 регионов страны. Суммы выплат были классифицированы по категориям рискаВ первой группе риска, сотрудники, работающие непосредственно на передовой — их 1366 человек. Во второй 7186 медиков и в третьей больше всего, их количество составило 7901 представитель медперсонала.

В рядах медицинских сотрудников есть и те, кто заразился коронавирусом, по данным на 22 апреля их насчитывается 632 человека. Эту печальную статистику возглавляют медработники Алматы — 375 инфицированных лиц, на втором месте идут медработники Нур-Султана — 131 человек и на третьем медперсонал Атырауской области, их число — 25 зараженных. Показатели других регионов исчисляются по несколько человек. Состояние инфицированных специалистов, оценивается как лёгкое и среднее.

В целом по республике зафиксировано 2047 случаев инфицирования, от заболевания выздоровели 505 граждан, скончались 19.





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