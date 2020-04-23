Свыше 16 тысяч медиков Казахстана получили 3,2 миллиарда тенге

Главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова 22 апреля, на информационном источнике informburo.kz , обнародовала общие данные по выплатам медработникам, в условиях чрезвычайного положения из-за пандемии вируса нового типа COVID 19.

В обшей сложности 16 453 представителя медицинской сферы Казахстана получили надбавки за март, суммарный объём в целом составил 3 миллиарда 200 миллионов тенге. Напомним, что армия врачей, среднего и младшего медперсонала с начала весны работает в усиленном режиме. Они вплотную вовлечены в процесс выявления и лечения эпидемической болезни.

Согласно бухгалтерским показателям соответствующих инстанций, выплаты произведены в полном объёме, план выполнен на 100%. В финансовые ведомости вошли имена медиков из 17 регионов страны. Суммы выплат были классифицированы по категориям риска. В первой группе риска, сотрудники, работающие непосредственно на передовой — их 1366 человек. Во второй 7186 медиков и в третьей больше всего, их количество составило 7901 представитель медперсонала.

В рядах медицинских сотрудников есть и те, кто заразился коронавирусом, по данным на 22 апреля их насчитывается 632 человека. Эту печальную статистику возглавляют медработники Алматы — 375 инфицированных лиц, на втором месте идут медработники Нур-Султана — 131 человек и на третьем медперсонал Атырауской области, их число — 25 зараженных. Показатели других регионов исчисляются по несколько человек. Состояние инфицированных специалистов, оценивается как лёгкое и среднее.

В целом по республике зафиксировано 2047 случаев инфицирования, от заболевания выздоровели 505 граждан, скончались 19.