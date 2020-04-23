Президент Киргизии встретился с начальником генштаба вооружённых сил

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков 22 апреля провёл встречу с руководителем генерального штаба вооружённых сил Райимберди Дуйшенбиевым. Во время разговора, президент отметил важность продолжения свободного перемещения товаров первой необходимости, в частности, продуктов питания и материалов для функционирования предприятий. Об этом сообщает

В рамках встречи, собеседники обсудили принимаемые меры по противодействию коронавирусной инфекции во время режима карантина.

Жээнбеков с одобрением заметил, что принятые шаги дали возможность сдержать обширное распространение эпидемии по всей территории государства и ограничить очаги заражения.

Также, глава государства отметил, что комендантам местностей необходимо предоставить все нужные средства для защиты безопасности их здоровья и для дальнейшего предотвращения пандемии.

В свою очередь, глава генштаба доложил об оперативных взаимодействиях с соответствующими структурами в общей борьбе с коронавирусной инфекцией и отметил стабильность ситуации на блокпостах и военных подразделениях.