Президент Киргизии встретился с начальником генштаба вооружённых сил

В рамках встречи, собеседники обсудили принимаемые меры по противодействию коронавирусной инфекции во время режима карантина.
Жээнбеков с одобрением заметил, что принятые шаги дали возможность сдержать обширное распространение эпидемии по всей территории государства и ограничить очаги заражения.
Также, глава государства отметил, что комендантам местностей необходимо предоставить все нужные средства для защиты безопасности их здоровья и для дальнейшего предотвращения пандемии.
В свою очередь, глава генштаба доложил об оперативных взаимодействиях с соответствующими структурами в общей борьбе с коронавирусной инфекцией и отметил стабильность ситуации на блокпостах и военных подразделениях.