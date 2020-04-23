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Президент Молдовы отметил возможность отмены некоторых ограничительных мер

Президент Молдовы отметил возможность отмены некоторых ограничительных мерГлава государства Молдавии Игорь Додон 22 апреля возглавил очередное заседание кризисного штаба по борьбе с инфекцией коронавируса, на котором заявил, что в случае положительной динамики, которую будут проверять каждые 2 недели, власти страны отменят некоторые меры ограничений, но в случае негативной ситуации, введут их снова. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По сообщению министра здравоохранения Виорикэ Думбравяну, за последние 24 часа в стране зафиксировано 164 новых случая инфицирования эпидемией. В их числе 5 человек приехали из-за границы, остальные заразились внутри республики.

В ходе разговора, президент проинформировал о том, что руководство страны разрабатывает план, где будут указаны этапы выхода из кризиса каждые 2 недели: 27 апреля, 15 мая и 1 июня. Учитывая обстановку власти будут действовать.

Лидер страны заявил, что конкретную информацию о тех сферах, которые могут вернуться к обычной деятельности, власти озвучат 24 апреля после заседания высшего руководства страны.

В заключение, Додон призвал жителей соблюдать правила предосторожности, даже в случае разрешения возобновления работы некоторых предприятий.





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