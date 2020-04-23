Президент Молдовы отметил возможность отмены некоторых ограничительных мер

По сообщению министра здравоохранения Виорикэ Думбравяну, за последние 24 часа в стране зафиксировано 164 новых случая инфицирования эпидемией. В их числе 5 человек приехали из-за границы, остальные заразились внутри республики.
В ходе разговора, президент проинформировал о том, что руководство страны разрабатывает план, где будут указаны этапы выхода из кризиса каждые 2 недели: 27 апреля, 15 мая и 1 июня. Учитывая обстановку власти будут действовать.
Лидер страны заявил, что конкретную информацию о тех сферах, которые могут вернуться к обычной деятельности, власти озвучат 24 апреля после заседания высшего руководства страны.
В заключение, Додон призвал жителей соблюдать правила предосторожности, даже в случае разрешения возобновления работы некоторых предприятий.