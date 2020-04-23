Гражданам Таджикистана разрешили работать в РФ без патента

Правовые льготы охватят соответствующих граждан с разрешениями на работу и другими надлежащими документами, срок действия которых истекает в период с 15 марта по 15 июня. Основная причина данных изменений — неустойчивая эпидемиологическая ситуация.
В миграционке отметили, что таджикистанцам не надо будет обращаться в российские госорганы с целью продления периода действия соответствующих документов. Кроме того, данный процесс затронет тех граждан, у которых вообще нет надлежащего патента, так как цель их поездки не подразумевала устройство на работу.
Ранее Путин также отмечал, что на фоне ситуации с COVID-19 до 15 июня в РФ не будут приниматься решения относительно обязательного выезда иностранцев из страны.
Представители таджикской службы призвали граждан не пользоваться услугами посредников в случае необходимости обращения в посольства или консульства. Было отмечено, что данные лица могут собирать деньги, предоставляя ложную информацию.
Напомним, что указ о временных мерах по упорядочиванию правового положения иностранцев в России в связи с угрозой распространения коронавируса был подписан 18 апреля 2020 года.