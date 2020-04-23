Украина первая в мире ввела полноценные цифровые паспорта

Министерство цифровой трансформации Украины 22 апреля внедрило электронные паспорта для всех граждан страны. Данный формат документа уже доступен в мобильном приложении «Дiя». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе главы государства.

Было отмечено, что введение цифровых ID-паспортов является достаточно новой технологией, и реализована данная система индивидуальных удостоверений была лишь в нескольких странах.

По словам Зеленского, только в Украине цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, что и бумажные и пластиковые документы, удостоверяющие личность. Он также выразил уверенность, что после карантина более 19,5 млн украинцев станут обладателями новой ID-карты. В ходе онлайн-презентации было подчёркнуто, что украинцы смогут получить электронные аналоги как внутренних, так и заграничных паспортов.

Данная система идентификации позволит намного быстрее оплачивать почтовые услуги, проводить банковские операции, использовать госсервисы в режиме онлайн. Оцифрованный документ также ускорит процесс подтверждения совершеннолетия при покупке алкогольных напитков.

Создание паспорта происходит автоматически в приложении «Дiя» при наличии необходимой информации. На мобильной платформе каждые 3 минуты формируется уникальный QR-код, которые позволяет проверять надлежащий документ.