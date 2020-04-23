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Лавров и Камилов обсудили предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Россию

Лавров и Камилов обсудили предстоящий визит Шавката Мирзиёева в РоссиюДоверительный обмен мнениями, а также актуальные вопросы двусторонних отношений и перспективные укрепления обоюдных связей, 22 апреля обсудили по телефону главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

В первую очередь, главы внешнеполитических структур особое внимание уделили подготовке мероприятий на высшем и высоком уровнях в 2020 году, а именно предстоящему официальному визиту узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Россию, который запланирован на июнь текущего года.

Следует отметить, что Россия и Узбекистан обсуждают создание декларации о стратегическом партнёрстве. Документ могут подписать во время визита президента Узбекистана в РФ.

Важно отметить, что стороны, также, рассмотрели предстоящие встречи в рамках председательства Узбекистана в СНГ, в мае 2020 года, более того, руководители МИД коснулись вопросов проведения очередного 3-го заседания глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии.

Продолжая искренне дружественный диалог, собеседники, также, затронули «насущный» вопрос о принимаемых мерах, в РФ и Узбекистане, по борьбе против распространения коронавирусной инфекции. 

Кроме того, министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Напомним, в тот же день 22 апреля, Сергей Лавров пообщался по телефону с главами МИД Ирана и Турции.





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