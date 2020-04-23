Лавров и Камилов обсудили предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Россию

В первую очередь, главы внешнеполитических структур особое внимание уделили подготовке мероприятий на высшем и высоком уровнях в 2020 году, а именно предстоящему официальному визиту узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Россию, который запланирован на июнь текущего года.
Следует отметить, что Россия и Узбекистан обсуждают создание декларации о стратегическом партнёрстве. Документ могут подписать во время визита президента Узбекистана в РФ.
Важно отметить, что стороны, также, рассмотрели предстоящие встречи в рамках председательства Узбекистана в СНГ, в мае 2020 года, более того, руководители МИД коснулись вопросов проведения очередного 3-го заседания глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии.
Продолжая искренне дружественный диалог, собеседники, также, затронули «насущный» вопрос о принимаемых мерах, в РФ и Узбекистане, по борьбе против распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Напомним, в тот же день 22 апреля, Сергей Лавров пообщался по телефону с главами МИД Ирана и Турции.