Конгрессмены США поздравили нового президента Арцаха Араик Арутюняна 

Конгрессмены США поздравили победителя президентских выборов в Карабахе

Поздравление Араику Арутюняну, набравшему, по предварительным данным, большинство голосов во втором туре президентских выборов в Нагорном Карабахе, направили члены комиссии по армянским вопросам Конгресса США, сообщают 18 апреля «Новости Армении».



Представители Демократической партии США Фрэнк Палоне, Адам Шифф и Джекки Спайер, а также республиканец Гус Билиракис в совместном заявлении отметили, что «народ Арцаха и власти в этот сложнейший период остаются верными мирной демократии».



Конгрессмены заявили, что демократическая система управления Нагорного Карабаха отражает волю его граждан, несмотря на постоянные угрозы и нарушения перемирия со стороны враждебно настроенного Азербайджана.



Созданные в условиях пандемии коронавируса возможности для голосования позволили проголосовать на выборах без препятствий, отметили представители Конгресса.



Они подчеркнули, что продолжат содействовать вопросам продвижения демократической независимости Карабаха, а также реализации права на самоопределения народа Нагорного Карабаха.



«Мы продолжим искать пути для укрепления связей между Соединенными Штатами и Арцахом, которые включают также официальное признание независимости», — заверили представители США.





Сказать, что для Азербайджана это политическая катастрофа на американском направлении — это ничего не сказать.

