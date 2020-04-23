Араик Владимирович Арутюнян | Биография

Дата и место рождения
14 декабря 1973г., г. Степанакерт НКР
.
Образование
1990-1994гг.-Ереванский Институт Народного хозяйства.
1994 г.- перевелся и в 1995 г.- окончил экономический факультет Арцахского Государственного университета.
1996г.-1998г.- Аспирантура АрГУ, по специальности «экономист».
В 2013 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.
Трудовая деятельность
1995-1997гг.- министерство экономики и финансов НКР
, помощник министра.
1997-1999гг. - Аскеранский филиал " Армагробанка", управляющий.
1999-2004гг.- Степанакертский филиал "Армагробанка", управляющий.
С 2006-2007гг., затем с 2009г по нынешний день председатель партии «Свободная Родина».
2005г-2007гг.-депутат Национального собрания, глава фракции «Родина», председатель постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и вопросам экономического управления.
2006-2007гг. -исполнительный директор ЗАО «Карабах
Голд».
14 сентября 2007 г. указом Президента НКР
назначен Премьер-министром НКР
.
14 сентября 2012 г. указом Президента НКР
назначен Премьер-министром НКР
.
25 сентября 2017 г. указом Президента Арцахской Республики назначен государственным министром РА.
Другие данные
Военнообязанный
1992г.- вступил в ряды сил самообороны НКР
и принимал активное участие в боевых действиях.
Награжден медалью” За освобождение Шуши” и орденом 2-ой степени ”Боевой крест”.
Указом Президента НКР
от 30 августа 2016 года А. Арутюнян награжден орденом "Григор Лусаворич" за исключительные заслуги перед Нагорно-Карабахской Республикой и в ознаменование 25 летия со дня провозглашения Нагорно-Карабахской Республики.
Партийная принадлежность
Председатель партии ”Свободная Родина”.
Персональные данные
Женат, имеет 3 дочерей.