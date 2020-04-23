Араик Владимирович Арутюнян | Биография

Араик Владимирович Арутюнян

Президент Республики Арцах с 21 мая 2020 года

Дата и место рождения

14 декабря 1973г., г. Степанакерт

Образование

1990-1994гг.-Ереванский Институт Народного хозяйства.

1994 г.- перевелся и в 1995 г.- окончил экономический факультет Арцахского Государственного университета.

1996г.-1998г.- Аспирантура АрГУ, по специальности «экономист».

В 2013 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.

Трудовая деятельность

1995-1997гг.- министерство экономики и финансов

1997-1999гг. - Аскеранский филиал " Армагробанка", управляющий.

1999-2004гг.- Степанакертский филиал "Армагробанка", управляющий.

С 2006-2007гг., затем с 2009г по нынешний день председатель партии «Свободная Родина».

2005г-2007гг.-депутат Национального собрания, глава фракции «Родина», председатель постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и вопросам экономического управления.

2006-2007гг. -исполнительный директор ЗАО «

14 сентября 2007 г. указом Президента

14 сентября 2012 г. указом Президента

25 сентября 2017 г. указом Президента Арцахской Республики назначен государственным министром РА.

Другие данные

Военнообязанный

1992г.- вступил в ряды сил самообороны

Награжден медалью” За освобождение Шуши” и орденом 2-ой степени ”Боевой крест”.

Указом Президента

Партийная принадлежность

Председатель партии ”Свободная Родина”.

Персональные данные

Женат, имеет 3 дочерей.

14 декабря 1973г., г. Степанакерт НКР 1990-1994гг.-Ереванский Институт Народного хозяйства.1994 г.- перевелся и в 1995 г.- окончил экономический факультет Арцахского Государственного университета.1996г.-1998г.- Аспирантура АрГУ, по специальности «экономист».В 2013 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.1995-1997гг.- министерство экономики и финансов НКР , помощник министра.1997-1999гг. - Аскеранский филиал " Армагробанка", управляющий.1999-2004гг.- Степанакертский филиал "Армагробанка", управляющий.С 2006-2007гг., затем с 2009г по нынешний день председатель партии «Свободная Родина».2005г-2007гг.-депутат Национального собрания, глава фракции «Родина», председатель постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и вопросам экономического управления.2006-2007гг. -исполнительный директор ЗАО « Карабах Голд».14 сентября 2007 г. указом Президента НКР назначен Премьер-министром НКР 14 сентября 2012 г. указом Президента НКР назначен Премьер-министром НКР 25 сентября 2017 г. указом Президента Арцахской Республики назначен государственным министром РА.Военнообязанный1992г.- вступил в ряды сил самообороны НКР и принимал активное участие в боевых действиях.Награжден медалью” За освобождение Шуши” и орденом 2-ой степени ”Боевой крест”.Указом Президента НКР от 30 августа 2016 года А. Арутюнян награжден орденом "Григор Лусаворич" за исключительные заслуги перед Нагорно-Карабахской Республикой и в ознаменование 25 летия со дня провозглашения Нагорно-Карабахской Республики.Председатель партии ”Свободная Родина”.Женат, имеет 3 дочерей.

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