Депутаты Госдумы РФ поздравили нового президента Арцаха Араик Арутюняна

Затулин: Я верю — в должности Президента вы еще больше укрепите государственность Арцаха

Одним из первых Константин Затулин поздравил Араика Арутюняна.



Я верю, что как Президент вы еще больше объедините общество и укрепите государственность Арцаха. Как сообщает АРАХПРЕСС, член Государственной Думы РФ, сопредседатель Международного Лазарьского клуба, директор Института Российской Федерации СНГ Константин Затулин написал поздравительное письмо новоизбранному Президенту Республики

«Дорогой Араик Владимирович!

Поздравляю вас с победой на президентских выборах в Республике

Позвольте мне пожелать вам удачи и здоровья. Оба особенно актуальны сегодня.

Я верю, что как Президент вы еще больше объедините общество и укрепите государственность Арцаха. Как сообщает АРАХПРЕСС, член Государственной Думы РФ, сопредседатель Международного Лазарьского клуба, директор Института Российской Федерации СНГ Константин Затулин написал поздравительное письмо новоизбранному Президенту Республики Арцах Араику Арутюняну.«Дорогой Араик Владимирович!Поздравляю вас с победой на президентских выборах в Республике Арцах . Как вы знаете, нам небезразлична судьба вашего народа и вашей республики. Я верю, что как президент, вы еще больше объедините общество и укрепите государственность, обеспечите мирное и нормальное развитие страны и успешно продвинете процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.Позвольте мне пожелать вам удачи и здоровья. Оба особенно актуальны сегодня.

С уважением, Константин Затулин», — написал депутат Госдумы РФ.

Сказать, что для Азербайджана это политическая катастрофа на российском направлении — это ничего не сказать.

И да, неприятности для Азербайджана только начинаются. И не только на российском направлении, кстати говоря.

