Зограб Грачевич Мнацаканян | Биография

Дата и место рождения
20-ое марта 1966г., г. Ереван
, Армения
Образование
1990г. - Окончил Московский государственный институт международных отношений.
1991г. - Окончил Факультет политологии Манчестерского университета Виктория, получив степень магистра в области Западноевропейской политики
Трудовая деятельность
1991-1993гг. - третий, затем второй секретарь, Департамент Европы МИД Республики Армения
1993-1997гг. - второй, затем первый секретарь, Посольство Республики Армения
в Соединенном Королевстве
1995-1997гг. - первый секретарь, Посольство Республики Армения
в Ватикане (резиденция в Лондоне)
1997г. - помощник премьер-министра Республики Армения
1997-1998гг. - начальник Первого отделения Европы МИД Республики Армения
1998-1999гг. - начальник Департамента Европы МИД Республики Армения
1999-2002гг. - начальник Департамента по внешним связям Администрации президента Республики Армения
2002-2008гг. - посол, постоянный представитель Республики Армения
в Офисе ООН и других международных организациях в Женеве
2002-2008гг. - чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения
в Швейцарской Конфедерации
2008-2011гг. - посол, постоянный представитель Республики Армения
в Совете Европы
2011-2014гг. - заместитель министра иностранных дел Республики Армения
, главный переговорщик по Соглашению об ассоциации между Арменией и Евросоюзом
2014-2018гг. - посол, постоянный представитель Республики Армения
в ООН
Дипломатический ранг
Чрезвычайный и полномочный посол
Государственные награды
2011г. - Медаль Мхитара Гоша Республики Армения
Иностранные языки
Русский, английский, французский