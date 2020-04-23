Саргсян Арман Геворгович | Биография

Арман Саргсян родился 4 июня 1978 года в Ереване.
Рабочая деятельность
После окончания высшей школы Министерства внутренних дел Республики Армения
он был назначен на должность оперуполномоченного в Отделении уголовного розыска советского отдела ВД.
С 2001 по 2005 год служил в качестве оперуполномоченного 2-го отделения отдела уголовного розыска Управления внутренних дел города Еревана.
В 2005-2008 гг. был старшим оперуполномоченным отдела оперативного обеспечения Управления внутренней безопасности Полиции РА.
В 2008-2012 гг. — заместителем начальника отдела оперативного обеспечения Управления внутренней безопасности Полиции РА.
В 2012-2014 гг. занимал должность начальника отдела 1-го управления Главного управления уголовного розыска Полиции РА.
В 2014-2017 гг. был заведующим 3-м управлением (по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, торговлей людьми, незаконной миграцией и терроризмом) Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
В 2017-2018 гг. — первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Полиции РА.
Указом Президента Республики Армения
от 18 мая 2018 года был назначен на должность первого заместителя начальника Полиции РА.
Указом Президента Республики Армения
от 19 сентября 2019 года был назначен на должность и.о. начальника Полиции РА.