Саргсян Арман Геворгович | Биография

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Арман Саргсян родился 4 июня 1978 года в Ереване.

Образование

В 2000 г. окончил высшую школу МВД РА, в 2006 году — магистратуру академии государственного управления РА.

С 2016 года - соискатель кафедры теории и истории политики аспирантуры Ереванского государственного университета.

Является автором ряда научных статей.

Рабочая деятельность

После окончания высшей школы Министерства внутренних дел Республики

С 2001 по 2005 год служил в качестве оперуполномоченного 2-го отделения отдела уголовного розыска Управления внутренних дел города Еревана.

В 2005-2008 гг. был старшим оперуполномоченным отдела оперативного обеспечения Управления внутренней безопасности Полиции РА.

В 2008-2012 гг. — заместителем начальника отдела оперативного обеспечения Управления внутренней безопасности Полиции РА.

В 2012-2014 гг. занимал должность начальника отдела 1-го управления Главного управления уголовного розыска Полиции РА.

В 2014-2017 гг. был заведующим 3-м управлением (по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, торговлей людьми, незаконной миграцией и терроризмом) Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

В 2017-2018 гг. — первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Полиции РА.

Указом Президента Республики

Указом Президента Республики После окончания высшей школы Министерства внутренних дел Республики Армения он был назначен на должность оперуполномоченного в Отделении уголовного розыска советского отдела ВД.С 2001 по 2005 год служил в качестве оперуполномоченного 2-го отделения отдела уголовного розыска Управления внутренних дел города Еревана.В 2005-2008 гг. был старшим оперуполномоченным отдела оперативного обеспечения Управления внутренней безопасности Полиции РА.В 2008-2012 гг. — заместителем начальника отдела оперативного обеспечения Управления внутренней безопасности Полиции РА.В 2012-2014 гг. занимал должность начальника отдела 1-го управления Главного управления уголовного розыска Полиции РА.В 2014-2017 гг. был заведующим 3-м управлением (по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, торговлей людьми, незаконной миграцией и терроризмом) Главного управления по борьбе с организованной преступностью.В 2017-2018 гг. — первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Полиции РА.Указом Президента Республики Армения от 18 мая 2018 года был назначен на должность первого заместителя начальника Полиции РА.Указом Президента Республики Армения от 19 сентября 2019 года был назначен на должность и.о. начальника Полиции РА.

Указом Президента Республики Армения с 19 марта 2020 года начальник Полиции Республики Армения

Звание

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ



Персональные Данные