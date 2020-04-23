Мэр Пасадены опубликовал прокламацию о Геноциде армян

Мэр Пасадены Терри Торнек опубликовал прокламацию о Геноциде армян на заседании городского совета, передает Pasadena Now.
«24 апреля 1915 года турецкое правительство совершило в отношении армянского народа то, что обычно называют первым геноцидом двадцатого века, который продолжался до 1923 года и привел к гибели полутора миллионов армян - мужчин, женщин и детей.
И поскольку воспоминания со временем стираются, важно напоминать себе о случившихся человеческих трагедиях», - отмечает Торнек в прокламации.
Что такое Геноцид армян?
Осуществленная в Османской Турции в годы Первой Мировой войны жестокая резня армянского населения называется Геноцидом армян.
Эта резня осуществлялась в разных районах Османской Империи со стороны младотурецкого правительства.
Первым международным откликом на эти события было сделано в мае 1915 г. Францией, Россией, Великобританией - Совместное Заявление, в котором совершенное в отношении армянского народа насилие определяется как "преступление против человечности и цивилизации". Стороны считали турецкое правительство ответственным за совершенное преступление.