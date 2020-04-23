Эдуард Ашотович Мартиросян | Биография

Родился 22 июня 1974 года в городе Арташат, в семье военнослужащего.
Звание
В сентябре 1998 года было присвоено воинское звание лейтенанта запаса.
С сентября 1998 года служит в органах национальной безопасности РА. Поступил на службу в качестве младшего оперуполномоченного, впоследствии был назначен на должность заместителя директора СНБ РА.
В 2000 году окончил 9-месячные курсы по специальной подготовке оперативного состава МНБ РА, а в 2004 году – аналитические курсы в США.
За положительные достижения в службе неоднократно поощрялся СНБ, Прокуратурой, Специальной следственной службой, Полицией, Следственным комитетом РА, СНБ Республики Арцах
и Антитеррористическим центром СНГ. Является почетным сотрудником органов безопасности.
В сентябре 2009 года Указом Президента РА был награжден медалью "За боевые заслуги”, а в декабре 2011 года получил благодарность от премьер-министра РА.
19 сентября 2019 года Указом Президента РА был назначен временно исполняющим обязанности Директора Службы национальной безопасности Республики Армения
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19 марта 2020 года Указом Президента РА был назначен Директором Службы национальной безопасности Республики Армения
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Женат, имеет двоих детей.