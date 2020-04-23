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Эдуард Ашотович Мартиросян | Биография

 
Эдуард Ашотович Мартиросян- Директор СНБ РА
 
Родился 22 июня 1974 года в городе Арташат, в семье военнослужащего.
Образование
В 1991 году окончил среднюю школу № 83 г.Еревана.
В 1991-1996 годах проходил обучение на факультете транспорта Государственного политехнического университета Армении, параллельно в 1993-1995 годах проходил военную подготовку на военной кафедре того же института.
В 1995 году участвовал в двухмесячном сборе в Вооруженных силах РА.
Звание
В сентябре 1998 года было присвоено воинское звание лейтенанта запаса.
С сентября 1998 года служит в органах национальной безопасности РА. Поступил на службу в качестве младшего оперуполномоченного, впоследствии был назначен на должность заместителя директора СНБ РА.
В 2000 году окончил 9-месячные курсы по специальной подготовке оперативного состава МНБ РА, а в 2004 году – аналитические курсы в США.
За положительные достижения в службе неоднократно поощрялся СНБ, Прокуратурой, Специальной следственной службой, Полицией, Следственным комитетом РА, СНБ Республики Арцах и Антитеррористическим центром СНГ. Является почетным сотрудником органов безопасности.
В сентябре 2009 года Указом Президента РА был награжден медалью "За боевые заслуги”, а в декабре 2011 года получил благодарность от премьер-министра РА.
19 сентября 2019 года Указом Президента РА был назначен временно исполняющим обязанности Директора Службы национальной безопасности Республики Армения.
19 марта 2020 года Указом Президента РА был назначен Директором Службы национальной безопасности Республики Армения.
Персональные данные 
Женат, имеет двоих детей.


  Источник:FMG NEWS

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