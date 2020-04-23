Москва напомнила Баку об праве народа Арцаха на самоопределение

В комментарии МИД РФ отмечается, что позиция России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно озвучивалась в совместных заявлениях высшего руководства России, США и Франции:



«В ее основе лежат основополагающие принципы Хельсинкского заключительного акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. Среди элементов урегулирования, содержащихся в этих заявлениях, - возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения. Что касается документов и предложений, которые рассматривались и рассматриваются, то Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров их перечислил».



В комментарии МИД РФ отмечается, что тема нагорно-карабахского урегулирования является достаточно деликатной и переводить ее в сферу публичных дебатов контрпродуктивно: «Исходим из того, что вопросы урегулирования надо рассматривать в ходе переговоров в рамках сложившегося формата. Консультации на эту тему продолжаются, о чем, в частности, свидетельствует состоявшаяся 21 апреля с.г. видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей».

С 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопросы газеты «Коммерсантъ» о том, обсуждались ли на встрече в Москве 15 апреля 2019 года какие-либо документы, предполагающие поэтапный подход в карабахском урегулировании, а также какое отношение к ним выразила армянская сторона и какова нынешняя позиция Армении по вопросу урегулирования карабахского конфликта.

«Итоги встречи 15 апреля 2019 г. были сформулированы в совместном заявлении глав МИД Армении, России, Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором даны очертания переговоров, и оно не содержит ссылок или даже намеков на поэтапное урегулирование.





Для Армении неприемлемы такие предложения, которые подразумевают поэтапный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представленные еще до 2018 года. Более того, с 2018 года

Армянская сторона не приемлет какой-либо вариант урегулирования, который не предусматривает реализацию права Карабаха на самоопределение без какого-либо ограничения и который может поставить под угрозу безопасность народа Карабаха.Для Армении неприемлемы такие предложения, которые подразумевают поэтапный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представленные еще до 2018 года. Более того, с 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования.