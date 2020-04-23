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Глава МИД Арцаха прокомментировал заявления Лаврова

 мид Арцаха
В связи с недавно озвученными главой МИД РФ утверждениями относительно мирного процесса по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта и, в частности, об активном обсуждении проекта поэтапного урегулирования конфликта считаю необходимым подчеркнуть следующее:
Власти Республики Арцах неоднократно заявляли, что в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта руководствуются двумя наивысшими для народа Арцаха ценностями – независимостью и безопасностью. Для Арцаха неприемлемы любые предложения, которые могут хоть в малейшей степени угрожать этим ценностям.
Народ Арцаха реализовал свое неотъемлемое право на самоопределение на референдуме о независимости в 1991 году и в последующем, по крайней мере, дважды выражал свою волю на референдумах по принятию Конституции в 2006 и 2017 годах. Власти и общество Арцаха сохраняют приверженность избранному пути и будут и далее прилагать последовательные усилия для укрепления и развития своего независимого и демократического государства, которое своей ответственной политикой играет стабилизирующую роль в регионе. Попытки игнорировать существующую реальность лишь отдаляют перспективы окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, которое непременно должно основываться на признании факта реализации народом Арцаха права на самоопределение.
Необходимо также отметить бесперспективность поиска возможных путей разрешения проблемы на основе территориальных уступок арцахской стороны, так как азербайджано-карабахский конфликт не является территориальным спором. Что касается территориальных уступок, то это прямой путь к разрушению системы безопасности не только Республики Арцах, но и Республики Армения, и в этом случае под угрозу будет поставлено само существование коренного населения на своей исторической родине. Следует также подчеркнуть, что недавно прошедшие в Арцахе выборы убедительно продемонстрировали сложившийся как в самом обществе, так и среди политических сил республики консенсус относительно недопустимости территориальных уступок.
Отдельного внимания заслуживает также утверждение относительно формата переговорного процесса. Глава МИД РФ признал факт прямого участия Арцаха в переговорах в прошлом, но в то же время назвал полезным и хорошим двусторонний формат встреч Армения-Азербайджан под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и с участием Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Однако о полезности формата можно судить сугубо по достигнутым результатам. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что именно в трехстороннем, а не в двустороннем формате был достигнут единственный реальный результат в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта – бессрочное соглашение о прекращении огня от 12 мая 1994 года. Таким образом, за четыре года полноформатных трехсторонних переговоров было достигнуто значительно больше, чем за последующие более чем 20 лет двусторонних встреч в формате Армения-Азербайджан. Трехсторонний формат доказал свою эффективность на практике, и поэтому его восстановление станет серьезным вкладом в процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Осенью прошлого года премьер-министр Армении заявил, что представления властей Арцаха и Армении по урегулированию конфликта идентичны. Эту позицию подтвердили и власти Арцаха. Это не означает, что Армения должна представлять интересы Арцаха на переговорах. Мы убеждены, что интересы народа Арцаха в переговорном процессе должны представлять официальные лица Республики Арцах, имеющие соответствующий мандат от народа. Республика Армения, со своей стороны, продолжит защищать интересы Республики Арцах на международной арене и на встречах под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Следует отметить, что озвученные главой МИД РФ предложения являются одной из многочисленных модификаций так называемых Мадридских принципов. В этой связи считаем необходимым напомнить, что сразу после публикации основных элементов «Мадридских принципов» Министерство иностранных дел Республики Арцах 15 июля 2009 года выступило с заявлением, призвав заинтересованных в мирном урегулировании акторов не допустить нарушения статус-кво в регионе, вызванного форсированием переговорного процесса на основе предлагаемой формулы урегулирования. Было отмечено, что любые попытки вернуть Арцах в прошлое не только контрпродуктивны, но и чреваты новой эскалацией конфликта. В заявлении особо подчёркивалось, что требуются перезагрузка искаженного переговорного процесса, возвращение Республики Арцах за стол переговоров в качестве полноправной стороны переговорного процесса и трансформация базовых принципов урегулирования. Данная позиция властей Арцаха остается неизменной.
Апрельская агрессия Азербайджана в 2016 году убедительно продемонстрировала правоту утверждений арцахской стороны об опасности новой эскалации конфликта при любых попытках изменить нынешний статус-кво, который является одной из основ системы безопасности не только для Республики Арцах, но и региона в целом.
Что касается рассматриваемых на данном этапе вопросов, то стороны не обсуждают конкретный план урегулирования. Это означает, что на столе нет и так называемых Мадридских или других предложений. Очевидно, что наиболее актуальными сейчас проблемами являются укрепление режима прекращения огня, внедрение механизма снижения рисков на Линии соприкосновения вооруженных сил, реализация мер укрепления доверия. В рамках именно этих вопросов проходят обсуждения на встречах министров иностранных дел Армении и Азербайджана, о чем свидетельствуют также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На тот факт, что конкретный план урегулирования не обсуждается, указывают также и заявления официального Баку, который неоднократно сетовал на отсутствие предметных переговоров.

Пресс-служба МИД Республики Арцах


  Источник:FMG NEWS

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