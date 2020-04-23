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Согомон Тейлерян: армянский мститель за святых мучеников Геноцида

 
Официальным днем памяти святых мучеников Геноцида признано 24 апреля. В канун 105-й годовщины страшной резни армян в Османской империи хочется вспомнить человека, оставшегося в истории как мститель за полтора миллиона невинно убиенных. 
Согомон Тейлерян.
Согомон Тейлерян
 
Согомон Тейлерян родился 2 апреля 1897 года в деревушке Неркин-Багари Эрзерумского вилайета. С детских лет он столкнулся с произволом турецкой полиции и администрации – его отец арестовывался ими под надуманными предлогами. Впрочем, Тейлерян смог получить хорошее образование – сначала в протестантской школе г. Эрзинджан, а затем в лицее "Гетронаган” г. Константинополя. Также он проходил обучение в Немецком университете. После начала Первой мировой войны Согомон Тейлерян вступил в армянские силы сопротивления, однако по-настоящему на "до” и "после” его жизнь разделило уничтожение всей его семьи в ходе Геноцида. Две сестры Согомона были изнасилованы и убиты на его глазах. При нем же погиб и его брат. Сам Согомон Тейлерян смог спастись, перебрался в Констинтинополь, а оттуда – в Соединенные Штаты.
 
 
Памятник Согомону Тейлеряну
Скульптор Самвел Петросян
 
Когда армянская партия "Дашнакцутюн” стала планировать операцию "Немезис”, призванную отомстить организаторам Геноцида армян за кровь его жертв, Тейлерян изъявил готовность выполнить наиболее опасную и важную ее часть. 15 марта в Берлине Согомон Тейлерян при множестве свидетелей расстреливает бывшего визиря и министра внутренних дел Османской империи Талаата-пашу, скрывавшегося на тот момент в Германии.
Мститель был немедленно задержан, а дальше события стали развиваться поистине неожиданно. Германский суд, рассмотрев дело Согомона Тейлеряна, оправдал его. Более того, процесс над армянским мстителем превратился в процесс над руководством Османской империи и партии младотурок, организовавшими уничтожение полутора миллионов армян. Именно на суде в Берлине выяснились многие подробности Геноцида, потрясшие весь мир.
Согомон Тейлерян прожил 63 года – после суда сначала он обосновался в Сербии, затем переехал в США. Он женился, стал отцом сына и дочери, и умер в почете и уважении в г. Фресно в 1960 году, став живым символом борьбы армянского народа за его права, живым доказательством преступлений Геноцида армян и живым обвинением его организаторов и исполнителей.
Убийство Талаата-паши стало первым в ряду запланированного уничтожения виновных в Геноциде армян.
 
15 марта 1921 года Согомон Тейлерян застрелил в Берлине бывшего министра внутренних дел Турции Талаата-пашу. Состоявшийся в июне 1921 г. в Берлине суд, оправдал Тейлеряна. Убийство Талаата-паши стало первым в ряду запланированного уничтожения виновных в Геноциде армян. Операция называлась "Немезис", вдохновителями которой были Армен Гаро и Шаган Натали.
 
Состоявшийся осенью 1919 г. в Ереване IX съезд партии Дашнакцутюн принял решение привести приговоры в отношении главарей младотурок в исполнение. Были рассмотрены 650 имен исполнителей и пособников геноцида, отобран 41 главный виновник. Операция явилась редчайшим случаем, когда целью террористической акции была попытка восстановить справедливость и отомстить за истребление народа.
 
Для руководства операцией был организован Ответственный орган (руководитель —Армен Гаро) и Особый фонд (руководитель — Шаан Сатчаклян). Оперативное руководство и материальное обеспечение операции осуществляли Шаан Натали и Григор Мерджанов. В сборе информации ключевую роль сыграл Грач Папазян, который под видом турецкого студента проник в эмигрантские круги младотурок. Убийства осуществлялись следующим образом: сначала организовывалась группа в 3-5 человек для слежки, затем один, иногда (в случае, если турок сопровождался телохранителями) — 2-3 человека осуществляли убийство. Основными организационными центрами операции были редакции газет «Чакатамарт» (Константинополь) и «Дрошак» (Бостон). Организаторы операции подчеркивали, что они лишь выполняют приговоры константинопольского суда, который в 1919 году заочно приговорил к смерти организаторов Геноцида армян.
 
19 июня 1920 года в Тифлисе убит бывший премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский, как виновник резни армян в Баку в сентябре 1918 г. Одновременно был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халил-бек Хасмамедов. Убийство осуществил Арам Ерканян, вторым участником операции был Мисак Киракосян, раненый в ходе акции.
 
19 июля 1920 года в Тифлисе убит заместитель председателя Национального парламента Азербайджана Гасан-бек Агаев.
 
15 марта 1921 года в Берлине убит бывший министр внутренних дел Турции Талаат-паша, который стоял в «чёрном списке» под № 1. Убийца — Согомон Тейлерян.
 
5 декабря 1921 года в Риме во время конной прогулки убит бывший великий визирь (премьер-министр) в первом кабинете младотурок Саид Халим-паша. Убийца — Аршавир Ширакян — не был пойман и благополучно возвратился в Константинополь.
 
19 июля 1921 года в Константинополе убит бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джаваншир как несущий ответственность за резню армян в Баку в сентябре 1918 г. Убийца — Мисак Торлакян — предстал перед британским военным трибуналом, перед которым также выступили многочисленные свидетели сентябрьской резни. В октябре трибунал признал Торлакяна виновным в убийстве, но не отвечающим за свои действия как совершенные в состоянии аффекта, и выслан в Грецию.
 
17 апреля 1922 года в Берлине во время семейной прогулки убиты бывший вали Трапезунда Джемал Азми (известный в частности тем, что утопил 15 000 армян, и создатель организации Тешкилят-и Махсусе («Специальный комитет»), непосредственно осуществлявшей геноцид — Бехаэддин Шакир, а также телохранитель последнего. Джемала Азми застрелил Аршавир Ширакян, он же ранил Шакира, которого добил Арам Ерканян.
 
25 июля 1922года в Тифлисе был убит бывший министр военно-морских сил Турции Джемал-паша, за свою жестокость получивший прозвище «мясник». Убийцы — Петрос Тер-Погосян и Арташес Геворгян, в организации покушения принимали участие также Заре Мелик-Шахназарян и Степан Цагикян.
 
Энвер-паша был убит 4 августа 1922 годав бою с частями Красной Армии в кишлаке Чагана в Таджикистане. Чекист Георгий Агабеков в своих мемуарах описывает операцию по обнаружению местонахождения Энвер-паши и цитирует рапорт командира конного дивизиона, атаковавшего штаб Энвер-паши: «Штаб басмачей во главе с Энвер-пашой бросился в горы, но наткнувшись на эскадрон, посланный в обход, принял бой. В результате боя штаб противника уничтожен. Успели спастись только трое. 28 трупов остались на месте боя. Среди них опознан и Энвер-паша. Ударом шашки у него снесена голова и часть туловища. Рядом с ним был найден Коран».
 
Образ Согомона Тейлеряна был возвращен из забвения 24 апреля 1965 года, в день памяти Геноцида армян, когда после многочисленных запретов хлынувшие на улицы Еревана люди несли его портрет. Согомон Тейлирян родился в 1896 году в Ерзнка. Род Тейлирянов до апреля насчитывал 85 человек, из которых в живых осталась только старшая дочь брата Согомона Мисака. И то ее нашли в доме курда. Сам Согомон умер в 1960 году во Фресно, оставив после себя двух сыновей – Шаэна и Завена…
 
Младотурки - политическое движение в Османской империи. Младотуркам удалось свергнуть султана Абдул-Гамида II (1908) и провести половинчатые прозападные реформы, однако после поражения Турции в Первой мировой войне они потеряли власть. После победы Кемаля Ататюрка большинство младотурок начали активную деятельность в кемалистской Народно-республиканской партии (CHP).
 
С начала 1914 года власть в Турции сосредоточилась в руках младотурецких лидеров во главе с Энвером-пашой, Талаатом-пашой и Джемалем-пашой. «Триумвират» в 1914 году вовлек Турцию в Первую мировую войну на стороне Германии. Война для Турции окончилась полным поражением. Именно младотурки совершили Геноцид армян.




  Источник:FMG NEWS

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