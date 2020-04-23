Согомон Тейлерян: армянский мститель за святых мучеников Геноцида

Мститель был немедленно задержан, а дальше события стали развиваться поистине неожиданно. Германский суд, рассмотрев дело Согомона Тейлеряна, оправдал его. Более того, процесс над армянским мстителем превратился в процесс над руководством Османской империи и партии младотурок, организовавшими уничтожение полутора миллионов армян. Именно на суде в Берлине выяснились многие подробности Геноцида
, потрясшие весь мир.
Согомон Тейлерян прожил 63 года – после суда сначала он обосновался в Сербии, затем переехал в США. Он женился, стал отцом сына и дочери, и умер в почете и уважении в г. Фресно в 1960 году, став живым символом борьбы армянского народа за его права, живым доказательством преступлений Геноцида
армян и живым обвинением его организаторов и исполнителей.
Убийство Талаата-паши стало первым в ряду запланированного уничтожения виновных в Геноциде армян.
15 марта 1921 года Согомон Тейлерян застрелил в Берлине бывшего министра внутренних дел Турции Талаата-пашу. Состоявшийся в июне 1921 г. в Берлине суд, оправдал Тейлеряна. Убийство Талаата-паши стало первым в ряду запланированного уничтожения виновных в Геноциде армян. Операция называлась "Немезис", вдохновителями которой были Армен Гаро и Шаган Натали.
Состоявшийся осенью 1919 г. в Ереване IX съезд партии Дашнакцутюн принял решение привести приговоры в отношении главарей младотурок в исполнение. Были рассмотрены 650 имен исполнителей и пособников геноцида
, отобран 41 главный виновник. Операция явилась редчайшим случаем, когда целью террористической акции была попытка восстановить справедливость и отомстить за истребление народа.
Для руководства операцией был организован Ответственный орган (руководитель —Армен Гаро) и Особый фонд (руководитель — Шаан Сатчаклян). Оперативное руководство и материальное обеспечение операции осуществляли Шаан Натали и Григор Мерджанов. В сборе информации ключевую роль сыграл Грач Папазян, который под видом турецкого студента проник в эмигрантские круги младотурок. Убийства осуществлялись следующим образом: сначала организовывалась группа в 3-5 человек для слежки, затем один, иногда (в случае, если турок сопровождался телохранителями) — 2-3 человека осуществляли убийство. Основными организационными центрами операции были редакции газет «Чакатамарт» (Константинополь) и «Дрошак» (Бостон). Организаторы операции подчеркивали, что они лишь выполняют приговоры константинопольского суда, который в 1919 году заочно приговорил к смерти организаторов Геноцида
армян.
19 июня 1920 года в Тифлисе убит бывший премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский, как виновник резни армян в Баку
в сентябре 1918 г. Одновременно был ранен бывший министр юстиции Азербайджана Халил-бек Хасмамедов. Убийство осуществил Арам Ерканян, вторым участником операции был Мисак Киракосян, раненый в ходе акции.
19 июля 1920 года в Тифлисе убит заместитель председателя Национального парламента Азербайджана Гасан-бек Агаев.
15 марта 1921 года в Берлине убит бывший министр внутренних дел Турции Талаат-паша, который стоял в «чёрном списке» под № 1. Убийца — Согомон Тейлерян.
5 декабря 1921 года в Риме во время конной прогулки убит бывший великий визирь (премьер-министр) в первом кабинете младотурок Саид Халим-паша. Убийца — Аршавир Ширакян — не был пойман и благополучно возвратился в Константинополь.
19 июля 1921 года в Константинополе убит бывший министр внутренних дел Азербайджана Бехбуд хан Джаваншир как несущий ответственность за резню армян в Баку
в сентябре 1918 г. Убийца — Мисак Торлакян — предстал перед британским военным трибуналом, перед которым также выступили многочисленные свидетели сентябрьской резни. В октябре трибунал признал Торлакяна виновным в убийстве, но не отвечающим за свои действия как совершенные в состоянии аффекта, и выслан в Грецию.
17 апреля 1922 года в Берлине во время семейной прогулки убиты бывший вали Трапезунда Джемал Азми (известный в частности тем, что утопил 15 000 армян, и создатель организации Тешкилят-и Махсусе («Специальный комитет»), непосредственно осуществлявшей геноцид
— Бехаэддин Шакир, а также телохранитель последнего. Джемала Азми застрелил Аршавир Ширакян, он же ранил Шакира, которого добил Арам Ерканян.
25 июля 1922года в Тифлисе был убит бывший министр военно-морских сил Турции Джемал-паша, за свою жестокость получивший прозвище «мясник». Убийцы — Петрос Тер-Погосян и Арташес Геворгян, в организации покушения принимали участие также Заре Мелик-Шахназарян и Степан Цагикян.
Энвер-паша был убит 4 августа 1922 годав бою с частями Красной Армии в кишлаке Чагана в Таджикистане. Чекист Георгий Агабеков в своих мемуарах описывает операцию по обнаружению местонахождения Энвер-паши и цитирует рапорт командира конного дивизиона, атаковавшего штаб Энвер-паши: «Штаб басмачей во главе с Энвер-пашой бросился в горы, но наткнувшись на эскадрон, посланный в обход, принял бой. В результате боя штаб противника уничтожен. Успели спастись только трое. 28 трупов остались на месте боя. Среди них опознан и Энвер-паша. Ударом шашки у него снесена голова и часть туловища. Рядом с ним был найден Коран».
Образ Согомона Тейлеряна был возвращен из забвения 24 апреля 1965 года, в день памяти Геноцида
армян, когда после многочисленных запретов хлынувшие на улицы Еревана люди несли его портрет. Согомон Тейлирян родился в 1896 году в Ерзнка. Род Тейлирянов до апреля насчитывал 85 человек, из которых в живых осталась только старшая дочь брата Согомона Мисака. И то ее нашли в доме курда. Сам Согомон умер в 1960 году во Фресно, оставив после себя двух сыновей – Шаэна и Завена…
Младотурки - политическое движение в Османской империи. Младотуркам удалось свергнуть султана Абдул-Гамида II (1908) и провести половинчатые прозападные реформы, однако после поражения Турции в Первой мировой войне они потеряли власть. После победы Кемаля Ататюрка большинство младотурок начали активную деятельность в кемалистской Народно-республиканской партии (CHP).
С начала 1914 года власть в Турции сосредоточилась в руках младотурецких лидеров во главе с Энвером-пашой, Талаатом-пашой и Джемалем-пашой. «Триумвират» в 1914 году вовлек Турцию в Первую мировую войну на стороне Германии. Война для Турции окончилась полным поражением. Именно младотурки совершили Геноцид
армян.