Послание секретаря сейма Латвии спикеру НС Армении: Парламент Латвии рядом с Вами

Парламент Латвии рядом с Вами, отдавая дань уважения жертвам 24 апреля в День памяти жертв Геноцида
армян. Об этом говорится в послании секретаря Сейма Латвии, заместителя главы парламентской группы дружбы Армения
-Латвия Андрейса Клементевса спикеру парламента РА Арарату Мирзояну по случаю 105-ой годовщины Геноцида
армян. Послание размещено на странице посольства Армении в Литве, Латвии и Эстонии в Facebook.
«Я хотел бы выразить свою солидарность лично Вам, Национальному собранию Армении и армянскому народу в память о трагических событиях, которые имели место 105 лет назад.
Хотел бы заверить Вас, что парламент Латвии рядом с Вами, отдавая дань уважения жертвам 24 апреля в День памяти жертв Геноцида
армян. Наши страны похожи пережитой сложной историей, которая помогает нам понять боль армянского народа».