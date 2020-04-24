Заявление Министерства иностранных дел Армении по случаю 105-й годовщины Геноцида армян

- В этом году, 24 апреля, армяне всего мира, друзья армянского народа и всего человечества вместе отмечают 105-ю годовщина Геноцида
армян, отдавая дань уважения памяти 1,5 миллиона святых мучеников Геноцида
армян.
- Это чудовищное преступление с намерением полностью уничтожить армянский народ и лишить его родины стало первым геноцидом 20-го века. Преступление геноцида
и сегодня продолжает оказывать влияние на безопасность армянского народа.
- Продолжающееся отрицание и оправдание Турцией Геноцида
армян, наземная блокада Армении и подчеркнутая антиармянская позиция в рамках нагорно-карабахского конфликта создают угрозу безопасности для Республики Армения
и потомков жертв Геноцида
армян.
- 105 лет назад армянский народ, несмотря на обещания международных гарантий безопасности, был покинут и беззащитен перед лицом преступления геноцида
, уязвим перед безжалостными злодеяниями их исполнителей. Армянский народ пережил ужасы геноцида
, но, несмотря ни на что, он выжил.
- После потрясения геноцида
, героически выжившие не только смогли сохранить и укрепить свою национальную идентичность везде, где они искали убежище и безопасность, но также сумели восстановить и вновь обрести армянскую государственность. С тех пор, каждый день первостепенной задачей и важнейшей обязанностью Республики Армения
было обеспечение безопасности армянского народа на территории его исторической родины.
Многолетняя борьба за международное признание Геноцида
армян показала, что никакая сила не способна преодолеть стремление к исторической справедливости и правде.
- Расширение географии признания Геноцида
армян - лучшее тому подтверждение.
Особенно важно и то, что ряды государств, признающих Геноцид
армян, пополнили те, кто внес неоценимый вклад в спасение жертв Геноцида
армян и предоставление им убежища и приюта.
- Признание прошлого имеет существенное значение для настоящего и будущего чтобы служить сдерживающим фактором для предотвращения повторения подобных злодеяний или геноцида
где-либо.
- Искреннее признание правды и дань памяти прошлому являются основными требованиями для поддержания справедливости, человеческого достоинства, борьбы с безнаказанностью и международной солидарности.
- Сегодня, вновь поклоняясь памяти святых мучеников Геноцида
армян, мы подтверждаем нашу приверженность восстановлению исторической справедливости и предупреждению новых геноцидов.