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Заявление Министерства иностранных дел Армении по случаю 105-й годовщины Геноцида армян

 
- В этом году, 24 апреля, армяне всего мира, друзья армянского народа и всего человечества вместе отмечают 105-ю годовщина Геноцида армян, отдавая дань уважения памяти 1,5 миллиона святых мучеников Геноцида армян.

- Это чудовищное преступление с намерением полностью уничтожить армянский народ и лишить его родины стало первым геноцидом 20-го века. Преступление геноцида и сегодня продолжает оказывать влияние на безопасность армянского народа.

- Продолжающееся отрицание и оправдание Турцией Геноцида армян, наземная блокада Армении и подчеркнутая антиармянская позиция в рамках нагорно-карабахского конфликта создают угрозу безопасности для Республики Армения и потомков жертв Геноцида армян.

- 105 лет назад армянский народ, несмотря на обещания международных гарантий безопасности, был покинут и беззащитен перед лицом преступления геноцида, уязвим перед безжалостными злодеяниями их исполнителей. Армянский народ пережил ужасы геноцида, но, несмотря ни на что, он выжил. 

- После потрясения геноцида, героически выжившие не только смогли сохранить и укрепить свою национальную идентичность везде, где они искали убежище и безопасность, но также сумели восстановить и вновь обрести армянскую государственность. С тех пор, каждый день первостепенной задачей и важнейшей обязанностью Республики Армения было обеспечение безопасности армянского народа на территории его исторической родины.
Многолетняя борьба за международное признание Геноцида армян показала, что никакая сила не способна преодолеть стремление к исторической справедливости и правде.

- Расширение географии признания Геноцида армян - лучшее тому подтверждение.
Особенно важно и то, что ряды государств, признающих Геноцид армян, пополнили те, кто внес неоценимый вклад в спасение жертв Геноцида армян и предоставление им убежища и приюта.

- Признание прошлого имеет существенное значение для настоящего и будущего чтобы служить сдерживающим фактором для предотвращения повторения подобных злодеяний или геноцида где-либо.

- Искреннее признание правды и дань памяти прошлому являются основными требованиями для поддержания справедливости, человеческого достоинства, борьбы с безнаказанностью и международной солидарности.

- Сегодня, вновь поклоняясь памяти святых мучеников Геноцида армян, мы подтверждаем нашу приверженность восстановлению исторической справедливости и предупреждению новых геноцидов.
 




  Источник:FMG NEWS

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