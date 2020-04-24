24 апреля армяне всего мира  и передовая общественность поминают жертв первого Геноцида 20-ого века.

Геноцид
армян был реализован в несколько этапов, но началом считается 24 апреля 1915 года, когда в Стамбуле были арестованы представители армянской интеллигенции, которые на пути изгнания были зверски убиты.
С 1892 под 1923 гг. Турция времен правления султана Абдула Гамида, а затем правительство младотурков во главе с Талаатом пашой, Энвером пашой и Джемалом пашой, массово высылали и уничтожали армян из турецких провинций, Киликии и Западной Армении.
В период с 1915 по 1923 гг были уничтожены 1,5 млн человек. Чуть больше полумиллиона армян нашли убежища в странах по всему миру. В результате Геноцида
Западная Армения
лишилась своего коренного населения, а армяне своей исторической родины. Были уничтожены тысячи исторических и архитектурных памятников, рукописей, осквернены священные места, сожжены и ограблены более 60 армянских городов и 2500 сел.
Факт Геноцида
армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид
в 1965 году, стал Уругвай, примеру которого последовали Кипр, Россия, Греция, Канада, палата депутатов Италии, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, США, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, 49 штатов США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.