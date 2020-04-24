История, о которой невозможно рассказывать без слез | 105 лет спустя. Мы помним.

105 лет спустя. Мы помним.
История, о которой невозможно рассказывать без слез.
Трагедия, о которой невозможно забыть.
Преступление, у которого нет срока давности.
24 апреля 1915 года в Константинополе начались массовые аресты представителей армянской интеллигенции. Так был приоткрыт "ящик Пандоры".
Это был последовательный и беспощадный план по истреблению. Зверства носили строго религиозный и этнический характер, имя им — Геноцид
армян в Османской империи.
Если мы говорим о трагических событиях, наверное было бы более корректно назвать их Геноцидом христиан и езидов в Османской империи.
В период с 1915 по 1923 года было убито полтора миллиона армян, свыше миллиона малоазийских греков, 850.000 ассирийцев, более полумиллиона езидов, 250.000 понтийских греков. В районе Карса была истреблена община, насчитывающая 200.000 русских молокан...
Величайшая культура была потеряна! Уничтожены тысячи монастырей, причем не только армянских, но и греческих, ассирийских... В одном только Диярбакыре было вывезено несметное количество золота и серебра.
Армянский народ покарал организаторов. Был создан специальный комитет, который ставил перед собой задачу уничтожения всех организаторов геноцида
.
41 человек были ответственны за гибель миллионов. Все они были последовательно уничтожены в течение нескольких лет, в том числе все члены младотурецкого триумвирата – это Энвер-паша, Джемаль-паша, Талаат-паша.
Их смерть не заглушила боль. Эта рана будет кровоточить.
Потомки жертв христианского геноцида
в Османской империи просто обязаны подавать в суды на турецкое государство.
Им обязаны компенсировать потери и захваченное имущество.