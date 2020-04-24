Мы обязаны продолжать борьбу за историческую правду, пока Геноцид армян не будет признан во всем мире | Мэр Парижа

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что вынуждена была отменить ежегодный прием для армянской общины, который традиционно проводится в здании муниципалитета французской столицы 24 апреля в память о жертвах Геноцида
армян из-за пандемии коронавируса.
В этом году поминовение 105- й годовщины Геноцида
армян происходит в исключительных условиях, вызванных чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По этой причине по согласованию с лидерами Координационного совета армянских организаций Франции я была вынужден отменить ежегодный прием 24 апреля. Я прошу прощения и знаю, что вы все понимаете, что крайне важно соблюдать правительственные директивы», - отметила Идальго в своем послании. Она добавила, что возложит венок к памятнику Комитаса вместе с лидерами Координационного совета армянских организаций Франции.
«Если мы не сможем в этом году отдать должное жертвам Геноцида
, мы все равно должны помнить их в этот Национальный день памяти. Мы обязаны продолжать борьбу за историческую правду, пока Геноцид
армян не будет признан во всем мире.
Оставайтесь с нами: ваше здоровье - это абсолютный приоритет. Но давайте будем верны долгу памяти, какой бы трудной ситуация не была на данный момент в Париже, как и в Армении и Арцахе, которые, как я знаю, сильно пострадали от эпидемии.
Я уверена, что мы отдадим дань уважения жертвам Геноцида
в нормальных условиях в следующем году. До тех пор, берегите себя».