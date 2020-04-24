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Послание Президента Республики Армения Армена Саркисяна в связи с 105-й годовщиной геноцида армян

 
Дорогие соотечественники в Армении, в Арцахе и в Диаспоре,
В этом году годовщина поминовения жертв Геноцида армян проходит по продиктованному пандемией регламенту. Однако дань уважения к памяти наших святых мучеников никогда не измерялась лишь посещением Мемориального комплекса Геноцида в Ереване или других памятников жертвам Геноцида армян.
Мы вспоминаем наших жертв постоянно и всюду, где бы в мире мы ни находились, молимся за них в душе и в мыслях, за каждого поименно. Память и боль утраты, переплетаясь с нашей волей к победе и достижению победы справедливости, сопровождают нас уже 105 лет.
Да, минуло более века со времени Геноцида армян, лишения армянского народа родины и имущества. Однако весь армянский народ всё ещё ждет победы истины и утверждения справедливости.
Историки и аналитики, государственные деятели своего времени одной из самых больших несправедливостей миропорядка, утвердившегося после Первой мировой войны, считали абсолютное игнорирование прав армянского народа.
Людские потери в 1,5 млн жизней существенно повлияли на дальнейшее воспроизводство армянского народа: сегодня нас должно было быть не 10-12 млн человек, а по меньшей мере, вдвое больше.
Вопрос признания Геноцида армян, который армяне поднимают перед международным сообществом и Турцией, имеет несколько составляющих: долг памяти, недопущение повторения и осуждение подобных преступлений, устранение последствий Геноцида.
Неприемлемо рассматривать вопрос признания Геноцида армян с точки зрения связанных с Анкарой сиюминутных экономических или политических интересов.
С таким подходом мир вперед не продвинется.
Мы не можем с одной стороны заявлять об эффективной совместной борьбе с ксенофобией, дискриминацией, нетерпимостью, антисемитизмом, негационизмом и другим общечеловеческим злом, а с другой стороны - по вопросу Геноцида армян "применять дипломатию” с Турцией.
Многие государства, которые имеют с Турцией большие интересы, преодолели это препятствие, и следует воздать им должное.
Мы признательны им, а также тем странам, которые после Геноцида распахнули свои двери и приютили спасшихся от этого бедствия.
Мы признательны гуманитарным организациям, миссионерам, дипломатам и тем народам и личностям, которые в те страшные дни протянули руку помощи и спасли многих.
Неприемлема позиция чередующихся правительств Турции, которые избегали и избегают признания Геноцида и на государственном уровне продвигают политику негационизма.
Преступление Геноцида не имеет срока давности. Признание Турцией Геноцида армян и устранение его последствий - гарантия безопасности для Армении и армянского народа, а также для региона.

Мы не можем забыть Геноцид армян и смириться с его последствиями.

Дорогие соотечественники,

Сегодня, помимо болезненной памяти, следует сказать и о стойкости духа и геройстве, проявленных нашим народом в эти годы.

Геноцид - это и история выживания и борьбы армянского народа, история борьбы человеческого духа и воли. Это была борьба во имя жизни. Борьба за сохранение идентичности, борьба за то, чтобы не утратить память нации и за право и возможность передать ее поколениям.

Геноцид - это также история каждодневного человеческого героизма, когда жизнь и существование - уже борьба. Мы боролись, проявляли стойкость и становились героями.

Мы смогли победить смерть, мы выжили и возродились. Существование сегодня независимой Армении, свободный Арцах, а также организованная и успешная Диаспора - тому подтверждение, и новая возможность для нас.

Возможность сплотиться как нация и народ, объединить наши усилия и возможности и добиться реализации наших национальных чаяний.

Я верю в это.
Помню и требую.
Да хранит Бог армянский народ.


  Источник:FMG NEWS

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