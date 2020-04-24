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Долг поставщиков минздрава Украины составил 196 млн долларов

Долг поставщиков минздрава Украины составил 196 млн долларов
В министерстве здравоохранения Украины заявили о долге со стороны поставщиков медицинских средств и оборудования на сумму около 196 миллионов долларов. Было отмечено, что объём задолженности был подсчитан за период с 2015 по 2019 годы. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-офисе ведомства.

Данная тема была затронута в ходе брифинга заместителем минздрава Светланой Шаталовой. Она отметила, что на данный момент сотрудники госоргана разбираются в причинах подобной ситуации. Было подчёркнуто, что весь процесс будет абсолютно прозрачным.

Шаталова заострила внимание на том, что, согласно последним данным, в списке долга зарегистрировано 1300 позиций. Она также добавила, что на протяжении пару месяцев в министерстве не проводились совещания в соответствующем направлении.

Замруководителя ведомства отметила, что за две недели работы на новой должности, она уже провела 2 заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок. Было заявлено, что проблемы уже начали решаться.

Ранее Шаталова сообщала, что министерство здравоохранения начало работу по формированию списка закупок необходимых лекарств. В своей речи она также напомнила о совместном проекте с минфином, в рамках которого будут внедрены бюджетные программы лечения.





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