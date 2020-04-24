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В Казахстане за рекордно короткие сроки построен модульный клинический центр

В Казахстане за рекордно короткие сроки построен модульный клинический центр
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 23 апреля прибыл в новый инфекционный госпиталь, сданный в эксплуатацию в столице страны всего за две недели. Короткие сроки строительства были вызваны чрезвычайным положением из-за COVID 19, в котором в настоящее время пребывает Казахстан. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Новый медицинский объект, площадью 7 тысяч кв. метров, обошёлся государству в 5,5 миллиардов тенге. Клиника способна принять 200 пациентов и оснащена современной техникой. После осмотра устройства больницы, глава государства выразил благодарность зодчим и отметил, что такая практика в стране реализуется впервые.

Обратившись к медикам, президент адресовал им слова признательности за самоотверженную службу на передних рубежах. Токаев сказал, что люди в белых халатах работают днём и ночью и попросил медиков беречь себя. В этом контексте, он с сожалением отозвался о том, что в Алматы не уберегли медиков от вируса и в данное время идёт экстренная ликвидация последствий.

Наиглавнейшим направлением, стоящим перед государством, президент назвал охрану здоровья граждан. Только здоровая нация сможет окончательно победить кризис, подчеркнул лидер страны. Далее, президент сообщил, что каждый кризис даёт нам уроки, которые необходимо учитывать, в связи с этим, будут проведены перестроение работы министерства здравоохранения и актуальное реформирование. В нём, предусмотрено расширение полномочий главного санитарного врача Казахстана, заключил глава государства.





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