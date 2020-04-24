В текстильные предприятия Узбекистана вложат 300 миллионов долларов

Дополнительное стабильное обеспечение текстильной промышленности, а также уменьшение воздействия эпидемии на сферу, на совещании 23 апреля, обсудил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Важно отметить, что в стране сейчас более 2000 предприятий, на них работают 365000 сотрудников.

В 2019 году текстильная продукция на 1,6 миллиарда долларов продана за рубежом, однако, этого недостаточно, государство может довести экспорт до 15 миллиардов долларов и обеспечить работой более трёх миллионов человек.

Прежде всего, Шавкат Мирзиёев поручил за пять лет увеличить производство конечной продукции в 4-5 раз.

В связи с этим, в трёх областях запустят новые производства по экспорту готовой продукции. На реализацию масштабных проектов выделят 300 миллионов долларов.

Кроме того, указано продлить с 90 до 150 дней срок оплаты за хлопок-волокно, реализованный до 1 апреля этого года, чтобы покрыть предприятия оборотными средствами, а также внедрить механизм быстрого возврата НДС после оформления экспорта на таможне, это поможет сохранить стабильный уровень оборотных средств.

В дополнении, поручено обеспечить ценообразование хлопкового волокна в зависимости от международных биржевых котировок.

Выходя на европейский рынок, узбекистанские экспортёры платят 15-процентную пошлину и несут в четыре раза больше транспортных расходов. В связи с этим, ответственным министерствам и предприятиям поставлена задача получить статус-бенефициара системы GSP+ для беспошлинной торговли на рынках ЕС.

Также, необходимо ускорить сертифицирование продукции по стандарту BSI при содействии международной финансовой корпорации.