Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан

По итогам выборов в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС) 21 апреля Туркменистан был избран в члены Комиссий по социальному развитию на 2021-2025 годы и по науке и технике в целях развития на 2021-2024 годы. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба МИД страны

Это событие было обсуждено и в ходе телефонного общения главы туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедова и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

Стороны отметили позитивное влияние участия страны в этих комиссиях с учётом того, что Туркменистан ранее уже был в составе структур ЭКОСОС, на период 2014-2016 годов – по науке и технике, а в период 2014-2017 годов по социальному развитию.

Президент Туркменистана, в ходе диалога, рассказал о взаимной работе в задачах противостояния иррадиации инфекционных заболеваний, а также затронул тему функционирования мировых транспортно-транзитных коридоров в чрезвычайных ситуациях. Гурбангулы Бердымухамедов предложил обсудить транспортную проблематику с участием всех государств-членов международной организации, с целью принятия резолюции в области регулирования транспортных коммуникаций в чрезвычайных ситуациях.

Антониу Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул, что Туркменистан зарекомендовал себя как исключительно надёжный и ответственный партнёр Организации Объединённых Наций.

Политика «открытых дверей» и равноправного сотрудничества, подкреплённая статусом постоянного позитивного нейтралитета, позволяет Туркменистану последовательно развивать отношения с организацией и её членами.

Напомним, что в этом году будут отмечаться юбилеи – 75-летие со дня образования Организации Объединённых Наций и, почти в тоже время, 25-я годовщина со дня принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О постоянном нейтралитете Туркменистана».