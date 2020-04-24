Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан

Это событие было обсуждено и в ходе телефонного общения главы туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедова и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.
Стороны отметили позитивное влияние участия страны в этих комиссиях с учётом того, что Туркменистан ранее уже был в составе структур ЭКОСОС, на период 2014-2016 годов – по науке и технике, а в период 2014-2017 годов по социальному развитию.
Президент Туркменистана, в ходе диалога, рассказал о взаимной работе в задачах противостояния иррадиации инфекционных заболеваний, а также затронул тему функционирования мировых транспортно-транзитных коридоров в чрезвычайных ситуациях. Гурбангулы Бердымухамедов предложил обсудить транспортную проблематику с участием всех государств-членов международной организации, с целью принятия резолюции в области регулирования транспортных коммуникаций в чрезвычайных ситуациях.
Антониу Гутерриш, в свою очередь, подчеркнул, что Туркменистан зарекомендовал себя как исключительно надёжный и ответственный партнёр Организации Объединённых Наций.
Политика «открытых дверей» и равноправного сотрудничества, подкреплённая статусом постоянного позитивного нейтралитета, позволяет Туркменистану последовательно развивать отношения с организацией и её членами.
Напомним, что в этом году будут отмечаться юбилеи – 75-летие со дня образования Организации Объединённых Наций и, почти в тоже время, 25-я годовщина со дня принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О постоянном нейтралитете Туркменистана».