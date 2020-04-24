Ложные новости журналистов были раскритикованы в таджикском минздраве

Минздрав Таджикистана подверг критике работу корреспондентов ряда новостных порталов. Заявление было сделано 23 апреля замминистром Саидой Умарзода. Она отметила, что ИА «Pressa.tj» и «Asia Plus» исказили факты и опубликовали ложные сообщения о смерти пациентов от пандемии, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно соответствующим новостям, три гражданина Таджикистана 23 апреля умерли в результате воспаления лёгких. Как отметила Умарзода, данные были сильно исковерканы.

Она подтвердила, что общалась с представителем информагенства «Pressa.tj» и сообщила журналисту о летальном исходе четырёх пациентов в столичной больнице 22 апреля, но это никак не связано с событиями, описанными в статье на следующий день, добавила чиновник.

Умарзода призвала таджикистанцев в эти чувствительные и критические для страны моменты успокоиться и придерживаться обязательных методов профилактики инфекционных заболеваний. Госслужащая добавила, что не стоит верить всему, что пишут журналисты, так как среди них есть некомпетентные и непрофессиональные работники.

Она также подчеркнула, что на данный момент случаи заражения COVID-19 в стране не зафиксированы. Для защиты населения от инфекции в круглосуточном режиме работают ряд госведомств и служб, добавила чиновник.