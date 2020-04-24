Малый и средний бизнес в Туркменистане получит поддержку ЕС

Частный сектор Туркменистана, в особенности малый и средний бизнес, получат поддержку от Евросоюза. Развитие данной сферы будет стимулировано за счёт программы Международного торгового центра (МТЦ), спонсируемой ЕС. Тема была затронута 23 апреля в ходе онлайн-конференции в дипведомстве, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

В дискуссии приняли участие представители министерства торговли и внешнеэкономических связей, ЦБ, СППТ и ряд экспертов международной организации. Было отмечено, что проект МТЦ «Центральная Азия: готовность к торговле — Поддержка внутрирегиональной и международной торговли в Центральной Азии» будет ориентирован на укрепление торгово-экономического потенциала Туркменистана.

Главным образом данный процесс охватит развитие малого и среднего бизнеса, в частности расширение потенциала конкурентоспособности и разработку спецстратегий в соответствующем направлении.

В заключение онлайн-встречи её участники акцентировали внимание на необходимости укрепления взаимных связей в разрешении проблем экономики в регионе и во всём мире ввиду распространения COVID-19.

Напомним, что Международный торговый центр является структурной единицей ООН, подотчётной ЮНКТАД и Всемирной торговой организации. МТЦ оказывает техническую помощь ряду стран, находящихся на стадии социально-экономических преобразований.