Малый и средний бизнес в Туркменистане получит поддержку ЕС

В дискуссии приняли участие представители министерства торговли и внешнеэкономических связей, ЦБ, СППТ и ряд экспертов международной организации. Было отмечено, что проект МТЦ «Центральная Азия: готовность к торговле — Поддержка внутрирегиональной и международной торговли в Центральной Азии» будет ориентирован на укрепление торгово-экономического потенциала Туркменистана.
Главным образом данный процесс охватит развитие малого и среднего бизнеса, в частности расширение потенциала конкурентоспособности и разработку спецстратегий в соответствующем направлении.
В заключение онлайн-встречи её участники акцентировали внимание на необходимости укрепления взаимных связей в разрешении проблем экономики в регионе и во всём мире ввиду распространения COVID-19.
Напомним, что Международный торговый центр является структурной единицей ООН, подотчётной ЮНКТАД и Всемирной торговой организации. МТЦ оказывает техническую помощь ряду стран, находящихся на стадии социально-экономических преобразований.