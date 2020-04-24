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Член правительства Украины Арсен Аваков выразил соболезнования Армении по случаю дня памяти геноцида армян

 
Член правительства Украины, глава МВД Арсен Аваков выразил соболезнования Армении по случаю дня памяти геноцида армян.
Соответствующий пост Аваков разместил на своей странице в соцсети.
 
24 квітня - день пам'яті геноциду вірмен, день болю і скорботи за мільйонами загиблих з 1915 по 1924... 105 років трагедії... Трагедії, яку світ тоді вирішив не помітити. Але безкарність породжує нові злочини! Пам'ятати, щоб не допустити николи знов!
Напомним, Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века. Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении более полутора миллиона армян в годы Первой мировой войны и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада в вопросе армянского геноцида.
 
Факт Геноцида армянского народа признан многими государствами и рядом авторитетных международных организаций. Первой страной, признавшей Геноцид в 1965 году, стал Уругвай, примеру которого последовали Кипр, Россия, Греция, Канада, палата депутатов Италии, Ливан, Бельгия, Франция, Парагвай, Аргентина, Швеция, Боливия, Великобритания, Голландия, Словакия, Германия, Литва, Венесуэла, Польша, Чили, Швейцария, Бразилия, Люксембург, Австрия, Ватикан, Чехия, Дания, Португалия, а также временное правительство Ливии, США, Сирия, Европейский парламент, Всемирный совет церквей.
 
Эту информацию распространяют все СМИ Украины и стран СНГ. Тираж перевалил несколько миллионов человек.
Сказать, что для Азербайджана это политическая катастрофа на украинском направлении — это ничего не сказать. Рано радовались черти и недоброжелатели. Украина это не кучка чиновников, а великий народ который не одну сотню лет бок о бок жил и развивался с армянами. Многим армянам Украина стала родиной и они стали частью украинского народа. Армян и украинцев связывают вековая дружба и разрушить ее не получиться не у одного чиновника. 
И да, неприятности для Азербайджана только начинаются. И не только на украинском направлении, кстати говоря. 


  Источник:FMG NEWS

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