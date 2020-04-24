Настало время для мира и для Израиля: признайте Геноцид армян сейчас | Jerusalem Post

На этой неделе израильтяне и евреи всего мира поминают шесть миллионов евреев, которые были варварски и жестоко убиты во время Холокоста от рук нацистов. Но всего через несколько дней после Дня памяти жертв Холокоста (Йом ха-Шоа) наступает еще один день памяти жертв геноцида
- Геноцидом армян, пишет Эмили Шрэйдер в Jerusalem Post.
24 апреля - официальный день памяти жертв Геноцида
армян, посвященный памяти более миллиона армян, убитых от рук турок-османов. Тем не менее, в большей части Израиля этот день может пройти незамеченным.
Несмотря на историю Израиля и коллективную травму этнической чистки и погромов против евреев со стороны арабских государств и, конечно, Холокоста, Израиль не признает Геноцид
армян, и при этом он не делает акцент на просвещении о Геноциде армян. Фактически, Кнессет не смог признать Геноцид
армян из-за различных политических интересов, что привело к смущающему национальному проявлению моральной несостоятельности.
Многие израильские лидеры публично признавали Геноцид
армян в разные моменты истории Израиля. Но как нация еврейское государство отказалось признать Геноцид
из-за страха перед реакцией Турции, государства, которое исторически было ключевым союзником безопасности Израиля. Сегодня отношения с Турцией изменились из-за явной враждебности президента Турции Тайипа Эрдогана к Израилю. И все же Израиль до сих пор не признал Геноцид
армян.
В 2018 году Тамара Зандберг предложила законопроект, чтобы устранить этот пробел, но этот законопроект был отозван из-за оппозиции со стороны правительства.
В 2019 году многие политические лидеры призвали Израиль признать Геноцид
армян, в том числе лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид и член партии «Ликуд» Гидеон Саар, но голосование было отложено и в конечном итоге отменено - опять же из-за отсутствия поддержки со стороны правит.
Этот политический провал в 2020 году по самым основным вопросам просто недобросовестен.
24 апреля 1915 года известно во всем мире как начало Геноцида
армян. Но убийственная кампания турок началась за много лет до этого в 1890-х годах при султане Абдуле Гамиде.
24 апреля турки начали кампанию этнической чистки против армянских христиан, более ужасную, чем когда-либо видел мир. Они начали с того, что собрали и убили 250 армянских интеллектуалов. Армяне были ограблены и массово депортированы. Их отправили на марши смерти в сирийскую пустыню в нечеловеческих условиях, а женщин и девочек изнасиловали и поработили. Тех, кто выжил, отправили в концлагеря, казнили или оставили умирать. Почти 50 000 армян были брошены в Черное море и утонули. В период между 1914 и 1918 годами турки-османы, прямые предшественники современной Турции, убили 1-1,5 миллиона армян в результате крупнейшего в истории геноцида
.
В отличие от Германии, Турция и турецкие лидеры категорически отказались признать Геноцид
армян, преследуя даже граждан Турции, которые публично признают это преступление против человечества. До настоящего времени не было признания и репараций армянскому народу за то, что многие историки считают предвестником Холокоста. Сообщается, что даже сам Гитлер говорил в 1939 году: «Кто же сегодня вспоминает об уничтожении армян?»
Представьте себе, если бы главные виновники Холокоста никогда не были пойманы за свои преступления, Германия вообще отрицала бы, что Холокост произошел. Представьте, что Германия вместо этого наказывала бы любого, кто скажет иначе, и грозила прекратить дипломатические отношения со странами, которые признали Холокост.
Вдобавок ко всему, предположим, что у Германии также был длинный и богатый послужной список уничтожения конкретных доказательств того, что Холокост когда-либо имел место, чтобы подавить внутреннее несогласие.
Это именно то, что совершило современное государство Турция, и это само по себе должно бсчитаться преступлением - так же, как отрицание Холокоста является преступлением в современной Германии.
Лидеры Израиля со времени его основания в 1948 году взяли на себя торжественное обязательство и обещали, что это «никогда больше» станет реальностью. Это обещание, которое мы, как народ, подтверждаем на этой неделе поминая Йом ха-Шоа, вспоминая шесть миллионов евреев, которые были убиты нацистами. Но часть этого «никогда» означает признать как выглядит геноцид
.
Некоторые из израильских лидеров уже сделали это. Президент Реувен Ривлин, который давно призывал к такому признанию, заявид в 2015 году: «Это был один из моих старших братьев, который сказал за 25 лет до Холокоста, что если мы не выступаем против того, что происходит с армянами, что будет потом, когда они попытаются сделать это с нами? Говорят, что нацисты использовали Геноцид
армян как нечто, что дало им возможность претворить Холокост в реальность ... «Больше никогда» принадлежит каждому, всем нациям».
Пришло время израильским лидерам проявить истинное лидерство и, как государство, признать Геноцид
армян. Для государства Израиль, еврейского государства, непризнание Геноцида
армян является одной из величайших символических неудач в современном Израиле.
Есть вещи, которые должны быть выше политического интереса. Часть исторической проблемы Израиля в признании Геноцида
армян заключается в отсутствии моральной ясности у остального международного сообщества по этому вопросу, что дает Турции больше возможностей для «наказания» государств, которые признают геноцид
.
Но выживание Израиля не зависит от того, что Турция и ее нынешний диктатор Эрдоган думают о Израиле сегодня, и настало время, чтобы тактика запугивания Турции была универсально и однозначно отвергнута всеми странами. Настало время для мира и для Израиля: признайте Геноцид
армян сейчас.