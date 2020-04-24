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Трамп выступил с заявлением по поводу 105-ой годовщины Геноцида армян

 
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу 105-ой годовщины Геноцида армян.
«Сегодня мы присоединяемся к мировому сообществу, которое отдает дань памяти погибшим во время Мец Ехерна (в переводе с арм. - Великая резня, используется в Армении для обозначения Геноцида армян),  одного из самых страшных массовых злодеяний 20-го века. Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы и  убиты в последние годы Османской империи. В этот день памяти мы выражаем уважение тем, кто пострадал и потерял свои жизни, и в то же время подтверждаем нашу приверженность укреплению более гуманного и мирного мира.
Каждый год 24 апреля, мы говорим о  прочные и стойким  связям между американским и армянским народами. Мы гордимся основателями Американского комитета по оказанию помощи армянам и сирийцам - новаторским усилиям, предпринятым в 1915 году, который оказал решающую гуманитарную помощь армянским беженцам, и благодарны тысячам американцев, которые вызвались помочь армянам, изгнанным из своих домов.
В этот день мы являемся свидетелями силы и стойкости армянского народа перед лицом трагедии. Нам повезло, что так много армян принесли свою богатую культуру к нашим берегам и внесли свой вклад в нашу страну, включая солдат, знаменитых артистов, известных архитекторов и успешных бизнесменов.
Мы приветствуем усилия армян и турков признать и принять  эту болезненную историю. В этот день мы считаем нашей обязанностью вспомнить тех, кто пострадал и погиб, и подтверждаем нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств во всем мире», - отмечается в заявлении.


  Источник:FMG NEWS

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