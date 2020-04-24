 
  • 23:50 – Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян 
  • 16:11 – Конгрессмены США поздравили нового президента Арцаха Араик Арутюняна 
  • 19:24 – В текстильные предприятия Узбекистана вложат 300 миллионов долларов 
  • 23:50 – Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян 
  • 19:48 – 5 проверенных способов, как соблазнить мужчину 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

«Я горжусь, что Америка признала это» | Ким Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян вместе с миллионами людей вспоминает жертв Геноцида армян.

«Сегодня 105-я годовщина Геноцида армян, и я так горжусь, что Америка это признала. Я хочу поделиться с Вами совместной работой внуков жертв Геноцида»,- написала Ким в своих микроблогах в Twitter и в Instagram.

Kim Kardashian West @KimKardashian
 

Today is the 105th anniversary of the Armenian genocide and I’m so proud that America has recognized this. I want to share with you all some poems written by grandchildren of genocide survivors

4,014
7:10 PM - Apr 24, 2020
Twitter Ads info and privacy
566 people are talking about this

Кардашьян опубликовала короткометражный фильм, созданный в коллаборации с музыкантами Арамом Бажакяном, Аланом Семерджяном и художником Кеворком Мурадом. 

Kim Kardashian West @KimKardashian
 

Alan & Aram also did a collaboration/time-lapse video with artist Kevork Mourad, which is the first track on the album and live now. Watch this video in honor of the Armenian Genocide and the Armenian Genocide Remembrance Dayhttps://vimeo.com/407827624 

424
7:11 PM - Apr 24, 2020
Twitter Ads info and privacy
135 people are talking about this

 

 

Очень впечатляющая анимационная короткометражка, с серьезным мессиджем для тех кто умеет слушать и понимать подтексты; для тех, кто умеет вникать в смысл слов, буквально переполненных болью за многие поколения армян и покалеченные судьбы.

«Когда мы думаем о Геноциде мы думаем о семьях и лицах этих семей. Но мы не думаем о рождении, мы не думаем о детях, а думаем о матерях. А когда думаем о матерях, не думаем о женщинах...», - говорится в этом необычном послании. Это целая цепь из причинно- следственных звений, это манифест, протест политики отрицания, к которому присоединилась в очередной раз Ким Кардашьян. 



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 56


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Послание секретаря сейма Латвии спикеру НС Армении: Парламент Латвии рядом с Вами
    » Ким Кардашьян с детьми и сестрой находится в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване
    » Монреаль объявил 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
    » В соборе Парижской Богоматери 22 апреля должна была состояться литургия в память жертв Геноцида армян
    » Бургос признал Геноцид армян
    » Президент Франции подписал указ о провозглашении 24 апреля во Франции днем памяти жертв Геноцида армян
    » Парламент Италии признал Геноцид армян в Османской империи
    » Президент Грузии воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
    » Комитет ассамблеи Калифорнии одобрил размещение в Пасадене указателя к Мемориалу Геноцида армян
    » «Горда, что снят фильм про Геноцид армян» | Ким Кардашян
    » Скотт Дисик вернулся в семью
    » «Лишняя» секунда обрушила Instagram и Twitter
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян

    • 23:50
    • 42
    • 0

    В Тегеране почтили память жертв Геноцида

    • 23:37
    • 42
    • 0

    Адам Шифф о Геноциде армян: Мы никогда больше не будем молчать

    • 21:00
    • 47
    • 0

    «Я горжусь, что Америка признала это» | Ким Кардашьян

    • 20:40
    • 57
    • 0

    Трамп выступил с заявлением по поводу 105-ой годовщины Геноцида армян

    • 20:27
    • 48
    • 0

    Настало время для мира и для Израиля: признайте Геноцид армян сейчас | Jerusalem Post

    • 19:30
    • 59
    • 0

    В текстильные предприятия Узбекистана вложат 300 миллионов долларов

    • 19:24
    • 67
    • 0

    Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан

    • 18:29
    • 43
    • 0

    Член правительства Украины Арсен Аваков выразил соболезнования Армении по случаю дня памяти геноцида армян

    • 16:25
    • 69
    • 0

    Малый и средний бизнес в Туркменистане получит поддержку ЕС

    • 16:17
    • 47
    • 0

    Ложные новости журналистов были раскритикованы в таджикском минздраве

    • 16:06
    • 73
    • 0

    В Казахстане за рекордно короткие сроки построен модульный клинический центр

    • 13:05
    • 40
    • 0

    Послание Президента Республики Армения Армена Саркисяна в связи с 105-й годовщиной геноцида армян

    • 12:30
    • 59
    • 0

    Долг поставщиков минздрава Украины составил 196 млн долларов

    • 12:07
    • 56
    • 0

    Послание премьер-министра Никола Пашиняна из Цицернакаберда по случаю 105-й годовщины Геноцида армян

    • 12:00
    • 63
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58057
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53182
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48134
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43676
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38219
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37552
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36076
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33492
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31779
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30731
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24435
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23526
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23383
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21208
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21157
    • 0

    Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян

    • 23:50
    • 42
    • 0

    В Тегеране почтили память жертв Геноцида

    • 23:37
    • 42
    • 0

    «Я горжусь, что Америка признала это» | Ким Кардашьян

    • 20:40
    • 57
    • 0

    Адам Шифф о Геноциде армян: Мы никогда больше не будем молчать

    • 21:00
    • 47
    • 0

    Трамп выступил с заявлением по поводу 105-ой годовщины Геноцида армян

    • 20:27
    • 48
    • 0

    Настало время для мира и для Израиля: признайте Геноцид армян сейчас | Jerusalem Post

    • 19:30
    • 59
    • 0

    Член правительства Украины Арсен Аваков выразил соболезнования Армении по случаю дня памяти геноцида армян

    • 16:25
    • 69
    • 0

    Туркменистан и Германия расширят сотрудничество в здравоохранении

    • 18:47
    • 83
    • 0

    Малый и средний бизнес в Туркменистане получит поддержку ЕС

    • 16:17
    • 47
    • 0

    Ложные новости журналистов были раскритикованы в таджикском минздраве

    • 16:06
    • 73
    • 0

    Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан

    • 18:29
    • 43
    • 0

    В текстильные предприятия Узбекистана вложат 300 миллионов долларов

    • 19:24
    • 67
    • 0

    В Казахстане за рекордно короткие сроки построен модульный клинический центр

    • 13:05
    • 40
    • 0

    Долг поставщиков минздрава Украины составил 196 млн долларов

    • 12:07
    • 56
    • 0

    Послание Президента Республики Армения Армена Саркисяна в связи с 105-й годовщиной геноцида армян

    • 12:30
    • 59
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА