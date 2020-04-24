«Я горжусь, что Америка признала это» | Ким Кардашьян

«Сегодня 105-я годовщина Геноцида армян, и я так горжусь, что Америка это признала. Я хочу поделиться с Вами совместной работой внуков жертв Геноцида»,- написала Ким в своих микроблогах в Twitter и в Instagram.

Кардашьян опубликовала короткометражный фильм, созданный в коллаборации с музыкантами Арамом Бажакяном, Аланом Семерджяном и художником Кеворком Мурадом.

Очень впечатляющая анимационная короткометражка, с серьезным мессиджем для тех кто умеет слушать и понимать подтексты; для тех, кто умеет вникать в смысл слов, буквально переполненных болью за многие поколения армян и покалеченные судьбы.

«Когда мы думаем о Геноциде мы думаем о семьях и лицах этих семей. Но мы не думаем о рождении, мы не думаем о детях, а думаем о матерях. А когда думаем о матерях, не думаем о женщинах...», - говорится в этом необычном послании. Это целая цепь из причинно- следственных звений, это манифест, протест политики отрицания, к которому присоединилась в очередной раз Ким Кардашьян.