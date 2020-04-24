 Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян

В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида
армян и сделаю универсальные права человека главным приоритетом моей администрации. Об этом говорится в заявлении бывшего вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в связи с 105-ой годовщиной Геноцида
армян.
«Сегодня мы вспоминаем злодеяния, с которыми столкнулся армянский народ во время Мец Ехерна - Геноцида
армян. С 1915 по 1923 год почти 2 миллиона армян были депортированы, а 1,5 миллиона мужчин, женщин и детей были убиты. Греки, ассирийцы, халдеи, сирийцы, арамеи, марониты и другие христиане также были мишенью. Мы никогда не должны забывать или молчать об этой ужасной и систематической кампании уничтожения. И мы всегда будем уважать настойчивость армянского народа после такой трагедии.
Особенно важно произнести эти слова и почтить память этой истории в тот момент, когда нам ежедневно напоминают о силе истины и о нашей общей ответственности противостоять ненависти, потому что молчание - это соучастие. Если мы полностью не признаем, не отмечаем и не сообщаем нашим детям о геноциде, слова «никогда больше» теряют свое значение. Факты должны быть такими же ясными и убедительными для будущих поколений, как и для тех, чьи воспоминания омрачены трагедией. Неспособность вспомнить или признать факт геноцида
только открывает путь для будущих массовых злодеяний.
В течение моих лет в Сенате я с гордостью возглавлял усилия по признанию Геноцида
против армянского народа. В прошлом году я с удовлетворением одобрил двухпартийное законодательство в палате и сенате, в котором официально признавалось Геноцида
армян.
В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида
армян и сделаю универсальные права человека главным приоритетом моей администрации.
Сегодня я рядом со всеми армянами и армяно-американской общиной, которая так много сделала для нашей нации, вспоминая и чтя жертв Геноцида армян
», - отмечается в заявлении.