 
  • 23:50 – Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян 
  • 16:11 – Конгрессмены США поздравили нового президента Арцаха Араик Арутюняна 
  • 19:24 – В текстильные предприятия Узбекистана вложат 300 миллионов долларов 
  • 23:50 – Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян 
  • 19:48 – 5 проверенных способов, как соблазнить мужчину 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян

 Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян
В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян и сделаю универсальные права человека главным приоритетом моей администрации.  Об этом говорится в заявлении бывшего вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в связи с 105-ой годовщиной Геноцида армян.
«Сегодня мы вспоминаем злодеяния, с которыми столкнулся армянский народ во время Мец Ехерна - Геноцида армян. С 1915 по 1923 год почти 2 миллиона армян были депортированы, а 1,5 миллиона мужчин, женщин и детей были убиты. Греки, ассирийцы, халдеи, сирийцы, арамеи, марониты и другие христиане также были мишенью. Мы никогда не должны забывать или молчать об этой ужасной и систематической кампании уничтожения. И мы всегда будем уважать настойчивость армянского народа после такой трагедии.
Особенно важно произнести эти слова и почтить память этой истории в тот момент, когда нам ежедневно напоминают о силе истины и о нашей общей ответственности противостоять ненависти, потому что молчание - это соучастие. Если мы  полностью не признаем, не отмечаем и не сообщаем нашим детям о геноциде, слова «никогда больше» теряют свое значение. Факты должны быть такими же ясными и убедительными для будущих поколений, как и для тех, чьи воспоминания омрачены трагедией. Неспособность вспомнить или признать факт геноцида только открывает путь для будущих массовых злодеяний.
В течение моих лет в Сенате я с гордостью возглавлял усилия по признанию Геноцида против армянского народа. В прошлом году я с удовлетворением одобрил двухпартийное законодательство в палате и сенате, в котором официально признавалось  Геноцида армян.
В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян и сделаю универсальные права человека главным приоритетом  моей администрации.
Сегодня я рядом со всеми армянами и армяно-американской общиной, которая так много сделала для нашей нации, вспоминая и чтя жертв Геноцида армян», - отмечается в заявлении.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 41


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Адам Шифф о Геноциде армян: Мы никогда больше не будем молчать
    » Сенат США единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян
    » МИД: Армения ценит выраженную Ассамблеей Португалии позицию по Геноциду армян
    » Американские сенаторы Маркей и Фейнстейн поддержали резолюцию о признании Геноцида армян
    » «Al Monitor»: Несколько кандидатов в президенты США поддерживают признание Геноцида армян
    » Мэрия Монреаля приняла резолюцию по случаю 104-й годовщины Геноцида армян
    » Более 70 конгрессменов США представили новую резолюцию о признании Геноцида армян
    » В штате Колорадо апрель объявлен Месяцем информирования о Геноциде армян
    » Решившая баллотироваться Камила Харрис поддерживает признание Геноцида армян
    » Городской совет Дерби признал Геноцид армян
    » Конгресс США призывают вынести на голосование резолюцию о признании Геноцида армян
    » Адам Шифф и Дэйв Тротт представили резолюцию об официальном признании Геноцида армян
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян

    • 23:50
    • 43
    • 0

    В Тегеране почтили память жертв Геноцида

    • 23:37
    • 43
    • 0

    Адам Шифф о Геноциде армян: Мы никогда больше не будем молчать

    • 21:00
    • 47
    • 0

    «Я горжусь, что Америка признала это» | Ким Кардашьян

    • 20:40
    • 57
    • 0

    Трамп выступил с заявлением по поводу 105-ой годовщины Геноцида армян

    • 20:27
    • 48
    • 0

    Настало время для мира и для Израиля: признайте Геноцид армян сейчас | Jerusalem Post

    • 19:30
    • 59
    • 0

    В текстильные предприятия Узбекистана вложат 300 миллионов долларов

    • 19:24
    • 67
    • 0

    Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан

    • 18:29
    • 43
    • 0

    Член правительства Украины Арсен Аваков выразил соболезнования Армении по случаю дня памяти геноцида армян

    • 16:25
    • 69
    • 0

    Малый и средний бизнес в Туркменистане получит поддержку ЕС

    • 16:17
    • 47
    • 0

    Ложные новости журналистов были раскритикованы в таджикском минздраве

    • 16:06
    • 73
    • 0

    В Казахстане за рекордно короткие сроки построен модульный клинический центр

    • 13:05
    • 40
    • 0

    Послание Президента Республики Армения Армена Саркисяна в связи с 105-й годовщиной геноцида армян

    • 12:30
    • 59
    • 0

    Долг поставщиков минздрава Украины составил 196 млн долларов

    • 12:07
    • 56
    • 0

    Послание премьер-министра Никола Пашиняна из Цицернакаберда по случаю 105-й годовщины Геноцида армян

    • 12:00
    • 63
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58057
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53182
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48134
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43676
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38219
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37552
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36076
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33492
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31779
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30731
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24435
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23526
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23383
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21208
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21157
    • 0

    Джо Байден: В случае избрания я обязуюсь поддержать резолюцию о признании Геноцида армян

    • 23:50
    • 43
    • 0

    В Тегеране почтили память жертв Геноцида

    • 23:37
    • 43
    • 0

    «Я горжусь, что Америка признала это» | Ким Кардашьян

    • 20:40
    • 57
    • 0

    Адам Шифф о Геноциде армян: Мы никогда больше не будем молчать

    • 21:00
    • 47
    • 0

    Трамп выступил с заявлением по поводу 105-ой годовщины Геноцида армян

    • 20:27
    • 48
    • 0

    Настало время для мира и для Израиля: признайте Геноцид армян сейчас | Jerusalem Post

    • 19:30
    • 59
    • 0

    Член правительства Украины Арсен Аваков выразил соболезнования Армении по случаю дня памяти геноцида армян

    • 16:25
    • 69
    • 0

    Туркменистан и Германия расширят сотрудничество в здравоохранении

    • 18:47
    • 84
    • 0

    Малый и средний бизнес в Туркменистане получит поддержку ЕС

    • 16:17
    • 47
    • 0

    Ложные новости журналистов были раскритикованы в таджикском минздраве

    • 16:06
    • 73
    • 0

    Членом ещё двух комиссий ООН стал Туркменистан

    • 18:29
    • 43
    • 0

    В текстильные предприятия Узбекистана вложат 300 миллионов долларов

    • 19:24
    • 67
    • 0

    В Казахстане за рекордно короткие сроки построен модульный клинический центр

    • 13:05
    • 40
    • 0

    Долг поставщиков минздрава Украины составил 196 млн долларов

    • 12:07
    • 56
    • 0

    Послание Президента Республики Армения Армена Саркисяна в связи с 105-й годовщиной геноцида армян

    • 12:30
    • 59
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА